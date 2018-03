Die Gerüchte sind wahr: Schauspielerin Kristen Wiig (44, "Brautalarm") wird gemeinsam mit Gal Gadot (32, "Justice League") in der Fortsetzung von "Wonder Woman" zu sehen sein. Wie Regisseurin Patty Jenkins (46, "Monster") auf ihrem Twitter-Account offiziell bestätigte, wird Wiig in die Rolle von Cheetah schlüpfen - die Antagonistin.

Sie könne es kaum erwarten, endlich mit einer ihrer Lieblingsschauspielerinnen zusammenzuarbeiten, schwärmte Jenkins via Twitter und erklärte zudem: "Ich freue mich SO auf das, was wir geplant haben". Auch Wonder Woman höchstpersönlich alias Gal Gadot hat die Casting-News bereits auf Twitter kommentiert: "Ich bin begeistert, Kristen an Bord willkommen zu heißen! Das wird WUNDERvoll!"

In den DC Comics wird Cheetah katzenartig dargestellt und zeichnet sich durch Stärke und Geschwindigkeit aus. Eine durchaus würdige Gegnerin für Wonder Woman.

"Wonder Woman" war einer der erfolgreichsten Filme des Jahres 2017. Der Streifen spielte weltweit über 820 Millionen US-Dollar ein.