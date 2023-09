Filmregisseur Woody Allen bei der Vorstellung seines Films "Coup de Chance" in Venedig

von Matthias Schmidt Woody Allen, Roman Polanski, Luc Besson: In Venedig dürfen dieses Jahr gleich drei umstrittene Regisseure antreten. Aber sind ihre neuen Filme die Aufregung überhaupt wert?

Über Nacht waren sie dann plötzlich doch da: die Proteste und Beschimpfungen. Vorher hatte nur ein Flashmob kurz den Roten Teppich besetzt, als Unterstützung für den Freiheitskampf der Frauen im Iran, nun tauchten wie aus dem Nichts an mehreren Stellen in der Stadt Venedig und ihrer vorgelagerten Strandinsel Lido großformatige Banner auf. An die Wände geklebt und auf den Boden und mit Botschaften wie "Polanski: Gesucht" oder "Woody Allen: Die Justiz hat ihre Arbeit nicht erledigt". Auf weiteren Plakaten wurde der 80. Ausgabe des ältesten Filmfestivals der Welt vorgeworfen, 80 Jahre hinter dem Zeitgeist festzustecken, eine Zuflucht zu bieten für Vergewaltiger.