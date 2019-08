US-Schauspieler Woody Harrelson (58, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri") wird als Super-Bösewicht Carnage in "Venom 2" zurückkehren. Das geht aus einem Interview hervor, das die US-Unterhaltungswebsite "Collider" mit dem Oscar-prämierten "Venom 2"-Kameramann Robert Richardson (64, "The Hateful Eight") geführt hat. "Da ist Woody Harrelson, der natürlich seinen eigenen kleinen Auftritt haben wird", sagte er, als er über die Gründe seiner wiederholten Zusammenarbeit mit Regisseur Andy Serkis (55, "Der Herr der Ringe") sprach.

Carnages erster Auftritt in einem Film war eine Mid-Credit-Szene, in der Woody Harrelson einen Cameo-Auftritt in der Rolle des Super-Bösewichten hatte. Cletus "Carnage" Kasady ist im Marvel-Universum für gewöhnlich als Gegenspieler von Spider-Man konzipiert, war aber gleichzeitig auch immer wieder ein Feind von Venom (Tom Hardy, 41). Dass Tom Hardy als Venom zurückkehren wird, wurde schon im Juni in einem Interview des US-Ticketportals "Fandango" mit "Venom"-Produzentin Amy Pascal (61) verraten. Seine Regieübernahme gab Andy Serkis selbst Anfang August auf Instagram bekannt.