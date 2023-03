Das "True Detective"-Duo ist wiedervereint: Matthew McConaughey und Woody Harrelson werden für Apple TV+ eine Comedyserie drehen.

Fans von "True Detective" dürfen sich freuen: Woody Harrelson (61) und Matthew McConaughey (53) drehen wieder gemeinsam für eine Serie. Das berichtet unter anderem "Variety". Das noch titellose Apple TV+-Comedy-Format, das zunächst aus zehn halbstündigen Folgen bestehen soll, stammt von David West Read ("Schitt's Creek").

McConaughey und Harrelson sollen darin Versionen von sich selbst spielen. So versuchen sie zusammen mit ihren Familien auf McConaugheys Ranch in Texas zu leben. Und natürlich stellt die enge Umgebung diese Freundschaft auf die Probe. Es soll eine herzerwärmende Geschichte eines ungewöhnlichen Paares sein, "die sich um die seltsame und wunderbare Verbindung zwischen Matthew McConaughey und Woody Harrelson dreht". Die beiden Schauspieler und langjährigen Freunde werden neben Read als ausführende Produzenten genannt.

Reunion nach neun Jahren

McConaughey und Harrelson spielten 2014 gemeinsam in der HBO-Krimidramaserie "True Detective" die Hauptrollen als Detectives der Staatspolizei von Louisiana, Rust Cohle und Marty Hart. In der zweiten Staffel (2015) übernahmen dann Colin Farrell (46) und Vince Vaughn (52), in Staffel drei von 2019 sah man Mahershala Ali (49) in einer der Hauptrollen. In der neuen vierten Staffel von "True Detective" spielt Jodie Foster (60) Detective Liz Danvers. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Evangeline Navarro ermittelt diese in Alaska.