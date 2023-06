Jedes Jahr kochen die Gerüchte vor Apples Keynote hoch. Womit der Tech-Gigant dieses Jahr neue Maßstäbe setzen könnte.

Alljährlich spekuliert die Technikbranche im Vorfeld von Apples Keynote auf der Worldwide Developer Conference, was der Konzern an Marktneuheiten in petto hat. Ganz wasserdicht ist Apple nicht, in den vergangenen Jahren, waren immer wieder Infos bereits vorab verfügbar. Doch dem Konzern gelingt es auch Jahr für Jahr, sein Publikum zu überraschen. Was der Gerüchteküche zufolge, nächste Woche auf uns zukommen könnte:

Als sicher gilt, dass Apple zwei neue Betriebssysteme vorstellen wird: iOS 17 und watchOS 10 bilden künftig die Grundlage für neue Geräte. Und von denen sollen ebenfalls einige präsentiert werden, zumindest erwartet das Branchen-Insider Mark Gurman von "Bloomberg" laut einem Tweet. Gleich mit einer ganzen Reihe neuer Macs sei zu rechnen, was die seit Monaten wogenden Gerüchte um ein 15-Zoll MacBook Air ebenso anheizt wie die um einen neuen iMac Pro.

Welche Prozessoren dabei zum Einsatz kommen, ist ein bislang gut gehütetes Geheimnis. Allerdings ranken sich einige Spekulationen um die Präsentation eines neuen M3-Chips, mit dem eine neue Produktlinie einhergehen könnte. Dass Apple kürzlich Geräte mit M2-Chips in sein Umtauschprogramm aufgenommen hat, wird von einigen Beobachtern als Indiz gedeutet, dass es tatsächlich schon nächste Woche soweit sein könnte und Apple seine neueste Chipgeneration vorstellt.

AR und VR von Apple? 2023 könnte es endlich so weit sein

Der eigentliche Star, auf dessen Präsentation viele Expertinnen und Experten bei der WWDC23 setzen, ist ein Mixed-Reality-Headset. Apple arbeitet seit gut einem Jahrzehnt an einem Augmented- oder Virtual-Reality-Headset und die Gerüchte über seine Präsentation kursieren immer wieder. Dieses Jahr soll es laut zahlreicher Gerüchte endlich soweit sein. Was genau Apple sich überlegt hat, liegt zwar im Reich der Spekulationen, doch es gibt indirekte Hinweise darauf, dass der Konzern endlich einen Fuß in die Tür der virtuellen Realitäten bekommen möchte.

So hat Sean Murray, Mitgründer von Hello Games, die das Spiel "No Man's Sky" produzieren, seit 29. Mai mehrere Äpfel auf seinem Twitter-Feed gepostet. Beobachter der Szene interpretieren dies als Zeichen, dass Apple eine Kooperation mit dem 2016 erschienenen Weltall-Spiel eingehen könnte. Weil dieses von Anfang an auch in VR spielbar war, liegt nahe, dass Apples neues Headset tatsächlich kommende Woche präsentiert wird.

Was ein AR-Headset von Apple kosten könnte und wo man die WWDC23 live sieht

Bereits 2022 kündigte Hello Games allerdings auch schon an, an einer Version für Mac und iPad zu arbeiten - wird also kommende Woche lediglich diese vorgestellt oder ist "No Man's Sky" eines der ersten Spiele, das für ein Headset von Apple optimiert wäre? Weil Murray oder Hello Games sich in der letzten Woche nicht zu weiteren Infos hinreißen ließen, heißt es abwarten. Sollte Apple das Headset vorstellen, wird endlich auch mehr zum Preis des Geräts bekannt sein, der aktuell mit bis zu 3.000 Dollar kolportiert wird.

Offiziell bestätigt hat Apple in einer Pressemitteilung bislang lediglich den Zeitplan der WWDC23. Um zehn Uhr vormittags Ortszeit geht es in Kalifornien los, das heißt in Deutschland können wir uns am Montag, den 5. Juni ab 19 Uhr dazuschalten. Interessierte können die Keynote live über die offizielle Apple-Homepage sowie per AppleTV, auf YouTube und in der Entwickler-App von Apple verfolgen.