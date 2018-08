" X Factor" ist zurück! Am 27. August feiert die Castingshow ihr Comeback auf Sky. Immer montags und freitags gibt es das Erfolgsformat um 20:15 Uhr auf Sky 1, Sky Go und Sky Ticket zu sehen. In der Jury sitzen: Musiklegende Thomas Anders (55), Rapper und Produzent Sido (37), Rocksängerin Jennifer Weist (31) von Jennifer Rostock und Popsänger Lions Head alias Iggy (31). Moderiert werden die insgesamt 15 Folgen von Sidos Ehefrau Charlotte Würdig (40) und dem ungarischen Superstar Ben Istenes (31). "X Factor" ist bis heute eine der erfolgreichsten Musik-Castingshows der Welt und hat bereits einige Stars hervorgebracht. Wer seine Karriere dem Erfolgsformat zu verdanken hat und wie viele Länder bereits nach dem "X Factor" suchen, lesen Sie hier.

Jessi J gewann "X Factor" in China

Kein Scherz: Die britische Musikerin Jessi J (30), die durch Hits wie "Price Tag" und "Bang Bang" weltweit bekannt wurde, gewann im April 2018 die chinesische Version von "X Factor". Mit ihren Interpretationen von "My Heart Will Go On" von Celine Dion und "I Will Always Love You" von Whitney Houston konnte sie die Herzen des chinesischen Publikums für sich gewinnen.

One Direction wurden nur Dritte

Die britisch-irische Boyband One Direction belegte 2010 bei "X Factor" nur den dritten Platz. Nach der Castingshow unterschrieb die Band dann aber einen Plattenvertrag bei Sony Music und gilt heute als eine der erfolgreichsten Boybands der vergangenen 20 Jahre. Seit 2016 arbeiten die fünf Jungs an ihren Solo-Karrieren und sorgen weiterhin für ausverkaufte Hallen.

"X Factor" ist ein Dauerbrenner in Italien

In Italien wird "X Factor" ebenfalls von Sky ausgestrahlt und ist das beliebteste Casting-Format im italienischen TV. Mit aktuell zehn Staffeln ist es außerdem die langlebigste "X Factor"-Ausgabe nach dem Original aus Großbritannien.

Auf der ganzen Welt beliebt

Das britische Originalformat "The X Factor" wurde weltweit bereits von 52 Ländern adaptiert. So suchten unter anderem schon Kasachstan, Kolumbien, Marokko, Norwegen, Australien und Dänemark in der Castingshow nach neuen Superstars. In "X Factor Adria" nehmen Kandidaten aus den früheren jugoslawischen Republiken Serbien, Kroatien, Mazedonien, Bosnien und Montenegro teil.

Weltstar Leona Lewis

Das Debütalbum "Spirit" von "X Factor"-Gewinnerin Leona Lewis (33) ist das weltweit am viertbesten verkaufte Album einer britischen Solo-Sängerin. In Großbritannien wurde das Werk 14 Mal mit Platin ausgezeichnet und verkaufte sich sogar besser als das "Greatest Hits"-Album der Spice Girls.

42 Nummer-Eins-Hits aus "X Factor"

In Großbritannien, dem Heimatland von "X Factor", haben 42 Singles ehemaliger Kandidaten die Nummer Eins der Charts gestürmt. Im Jahr 2009 haben die damaligen Finalisten Michael Jacksons "You Are Not Alone" aufgenommen und mit den Verkäufen ein Krankenhaus unterstützt.

James Arthur: Erfolg nach zwei Versuchen

James Arthur (30) gewann 2012 die britische Version von "X Factor" mit seiner Neu-Interpretation des Songs "Impossible" und gehört heute zu den erfolgreichsten Gewinnern der Castingshow. Vor seinem Durchbruch war der Sänger einige Zeit obdachlos und bei "The Voice UK" schied er vorzeitig aus. Erst "X Factor" brachte den gewünschten Erfolg.

"X Factor" in Deutschland

"X Factor" lief in Deutschland bereits von 2010 bis 2012 und konnte große Erfolge verzeichnen. Im September 2010 war das Erfolgsformat sogar in der Kategorie "Beste Unterhaltung" für den Deutschen Fernsehpreis nominiert, musste sich dann aber dem deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest "Unser Star für Oslo" geschlagen geben.