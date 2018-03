Die Musik-Castingshow " X Factor" hat in Großbritannien Stars wie Leona Lewis, Olly Murs, James Arthur und die Band One Direction hervorgebracht. In Deutschland lief das Format von 2010 bis 2012 beim TV-Sender VOX, nun bringt Sky "X Factor" zurück. In der Jury wird Rapper Sido (37, "Astronaut") sitzen - weitere Namen sind bisher nicht bekannt. Seine Frau Charlotte Würdig (39) wird als Moderatorin mit dabei sein. Die Ausstrahlung ist für Herbst 2018 vorgesehen, doch ab April wird es für Gesangstalente in Deutschland, Österreich und der Schweiz ernst.

Auch Bands können mitmachen

In insgesamt 26 ausgewählten Städten finden Castings statt. Die Tour startet am 3. April in Erfurt und endet am 16. Juni in Köln, wie Sky Deutschland am Montag mitteilte. Außerdem gibt es unter anderem Stopps in Berlin (7.4.), Hamburg (28.4.), Wien (5. & 6.5.), Zürich (17.5.), Stuttgart (26.5.) und München (2.6.).

Nicht nur weibliche und männliche Solokünstler aller Altersgruppen können sich in vier verschiedenen Kategorien bewerben, auch Duette und Bands dürfen antreten. Für Gruppen wird das in Berlin, Hamburg, Wien, Stuttgart, München und Köln möglich sein. Für die Castings sollte man sich anmelden, doch auch spontanes Vorbeikommen ist möglich, ebenso die Bewerbung mit einem Video über WhatsApp.