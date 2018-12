Der Dezember ist der Monat der Jahresrückblicke. Auch die beliebte Dating-App Tinder hat erstmals in diesem Rahmen aktuelle Statistiken veröffentlicht. Unter dem Motto "Year in Swipe" erfahren Nutzer einige Dinge, mit denen sie so ganz sicher nicht gerechnet hätten.

Trump bei Tinder?

Das fängt bereits damit an, dass die Nutzer in Deutschland gar nicht so politikverdrossen zu sein scheinen, wie man das womöglich erwarten könnte. Der meistgenannte Name eines Prominenten auf Tinderprofilen im Jahr 2018 ist nämlich der des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump (72) - und direkt dahinter folgt Bundeskanzlerin Angela Merkel (64). Auf Platz drei landet Reality-Star Kim Kardashian (38), Rang vier geht an Hit-Garantin Beyoncé (37).

Auch bei den beliebtesten TV-Serien findet sich die eine oder andere Überraschung. Während "Game of Thrones" in diesem Jahr souverän regiert, sind ebenfalls "Breaking Bad", "Stranger Things" und "Friends" unter den ersten sechs Rängen zu finden. Der gute alte "Tatort" sichert sich sogar Silber und auch "Babylon Berlin" ist dabei.

In Sachen Musik ist Drake (32) der eindeutige Spitzenreiter. Der kanadische Rapper liefert mit "In My Feelings" nicht nur den beliebtesten Song, sondern kann auch zwei weitere Lieder in den Top 10 platzieren. Der verstorbene XXXTentacion (1998 - 2018) ist mit "Sad!" und "Moonlight" zweimal dabei.

Der beste Tag zum Tindern

Offenbar eignet sich die App auch, um den weitverbreiteten Montagsblues zu kontern, denn die beliebteste Zeit zum Tindern in Deutschland war 2018 der Montagabend (ab 20 Uhr). Außerdem wurde die Dating-App zu drei Anlässen besonders häufig genutzt: auf dem "Rock am Ring"-Festival, am Valentinstag und auf dem "Melt!"-Festival.