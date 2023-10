Yeliz Koc nimmt an der diesjährigen Staffel "Promi Big Brother" teil.

Mit ihnen will sie den Container nicht teilen

Yeliz Koc bei "Promi Big Brother" Mit ihnen will sie den Container nicht teilen

Yeliz Koc wird an "Promi Big Brother" 2023 teilnehmen. Vorab hat sie verraten, mit wem sie die Zeit auf keinen Fall verbringen möchte.

Die ersten beiden Bewohner für die zehnte Ausgabe "Promi Big Brother" stehen fest: Neben Schlagersänger Peter Klein (56) wird Reality-TV-Star Yeliz Koc (29) am Montag, den 20. November, zur Primetime in den Container einziehen. Am Montag (9. Oktober) bestätigten die beiden ihren Auftritt in der Kult-Realityshow im Rahmer einer Pressekonferenz. Während Peter Klein sich als "Mensch, der mit jedem klar kommt", bezeichnete, zeigte sich Yeliz Koc froh darüber, mit zwei bestimmten Promi-Damen nicht im Container aufeinander treffen zu müssen.

Diese Promi-Damen will Yeliz Koc nicht im "PBB"-Container haben

"Die schlimmsten hattet ihr schon. Dann weiß ich, die muss ich nicht ertragen", antwortete die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin auf die Frage, mit wem sie in den zwei Wochen auf keinen Fall im "Promi Big Brother"-Container zusammentreffen wolle. In den vergangenen Staffeln habe sie vor allem Walentina Doronina (23) und Désirée Nick (67) "ganz schlimm" gefunden. "Mit Walentina würde ich mich nicht verstehen", so die 29-Jährige.

Sollte es im Container zu Konflikten mit den anderen prominenten Teilnehmern und Teilnehmerinnen kommen, sei sie eine Person, die schwierige Themen gerne ausdiskutiere. "Es wird immer auf einer Person rumgehackt und man hofft, dass man das nicht ist. Aber wenn mir etwas nicht passt, mach ich auch meinen Mund auf", erklärte Koc. Was sie zum Beispiel absolut nicht leiden könne, sei Schnarchen.

Auf Zigaretten will sie nicht verzichten

Dass sie für ihre Teilnahme an der Show auf viele Dinge verzichten müsse, sei für sie kein Problem. "Ich mag es tatsächlich gemütlich, ich hab kein Problem meine ganzen Sachen abzugeben und nur im Jogger unterwegs zu sein." Ihre Essentials, auf die sie nur ungern verzichte, seien unter anderem warmes Wasser, Zigaretten und ihr Schlafkissen. "Zigaretten sind sehr wichtig. In solchen Formaten rauche ich doppelt so viel."

Wer außer Koc und Klein noch an der Show teilnehmen wird, ist im Moment nicht bekannt. "Das entscheidet 'Big Brother'", teilte Sat.1 am Montag in der Pressekonferenz mit.