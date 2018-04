Fans der Thrillerserie "You Are Wanted" aufgepasst! Ab dem 18. Mai geht das Prime Original mit sechs neuen Folgen in die zweite Staffel. "Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel konnte ich es gar nicht erwarten, die Geschichte von Lukas Franke weiterzuerzählen", freut sich Hauptdarsteller Matthias Schweighöfer (37, "Der Nanny").

Außerdem liefert er bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die neuen Episoden: "Für Lukas Franke wird es in den neuen Folgen noch gefährlicher, noch bedrohlicher: Er dachte, er hätte die Kontrolle über sein Leben zurückerlangt. Aber im Leben gibt es kein Zurück."

Neben Schweighöfer sind unter anderem Alexandra Maria Lara (39) und Catrin Striebeck (51) wieder mit von der Partie. Neu dabei sind die Bambi-Preisträgerin Jessica Schwarz (40), Hannah Hoekstra (31) sowie der US-Schauspieler Michael Landes (45). Laut Amazon ist "You are Wanted" die am meisten gestreamte Serie bei Prime Video in Deutschland und Österreich.