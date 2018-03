"You Are Wanted" startet in die zweite Staffel. Die Thriller-Serie von und mit Matthias Schweighöfer (37, "Der geilste Tag") läuft ab Mai wieder bei Prime Video, dem Streaming-Service von Amazon. Was die Zuschauer in den sechs neuen Episoden erwartet, verrät der erste Trailer von Staffel zwei schon jetzt.

Eines ist schon mal sicher: Es wird wieder spannend! Lukas Franke ( Matthias Schweighöfer) scheint sich zu früh gefreut zu haben, denn sein persönlicher Alptraum geht wieder von vorne los. Sein Gedächtnis ist gelöscht, das Datensammelprogramm "Burning Man" verschwunden und seine Familie schwebt in Gefahr. Erneut muss er sich auf die Flucht begeben. Dieses Mal sind allmächtige Geheimdienste, internationale Kriminelle sowie Hacker und Aktivisten hinter dem Familienvater her. Was nun? Lukas muss die mächtigste Cyber-Waffe der Welt vor allen anderen in die Hände bekommen.

Diese Stars sind mit dabei

Wie bereits in Staffel eins erhält Schweighöfer auch dieses Mal wieder prominente Unterstützung. Zu den neuen Gesichtern gehören: Jessica Schwarz (40), Hannah Hoekstra (31) und US-Schauspieler Michael Landes (45). Aber auch alte Bekannte sind in Staffel zwei wieder vertreten. Hierzu zählen unter anderem Alexandra Maria Lara (39), Aleksandar Jovanovic (46) und Jörg Pintsch (53).