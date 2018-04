Zum Glück wird die "Late Night Berlin" von und mit Klaas Heufer-Umlauf immer zwischen 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr aufgezeichnet. Andernfalls hätte dieser spektakuläre Gast altersbedingt wohl nicht auftreten können. In der Ausgabe, die am 28. Mai ab 23:00 Uhr ausgestrahlt wird, bekommt Heufer-Umlauf Besuch vom erst neun Jahre alten Iain Armitage. Sitcom-Fans besser bekannt als die junge Version von Super-Nerd und Mega-Nervensäge Sheldon Cooper in "Young Sheldon".

Die Serie ist ein Ableger der erfolgreichen Show "The Big Bang Theory" und startete am 8. Januar 2018 auch in Deutschland. Wie im Heimatland USA fand "Young Sheldon" auch hierzulande sehr guten Anklang bei den Fans der schrulligen Figur, die in der Originalserie von Jim Parsons (45) verkörpert wird. Vom besten Serienstart des Jahrtausends war auf Seiten des Senders ProSieben sogar die Rede. Aktuell befindet sich die Serie nach zwölf ausgestrahlten Folgen in der Pause.