Kein Weihnachten ohne die Klassiker: Das sagen sich zumindest die deutschen Nutzer von YouTube auch in diesem Jahr. Das Videoportal veröffentlichte jetzt eine Liste der zehn beliebtesten Weihnachtslieder im Dezember. Die All-Time-Favourites beherrschen dabei das Ranking.

Auf Platz eins hat es Mariah Carey mit ihrem 90er-Jahre-Hit "All I Want For Christmas Is You" geschafft. Dahinter folgen Wham! mit ihrem Ohrwurm "Last Christmas" von 1986. Auf Platz drei schaffte es "Driving Home For Christman" von Chris Rea. Ebenfalls ein echter Klassiker ist Melanie Thorntons "Wonderful Dream (Holidays are Coming)" auf Platz vier. Die weiteren Plätze belegen Shakin' Stevens mit "Merry Christmas Everyone", Idina Menzels Disney-Hit "Let It Go", Pentatonix mit "Hallelujah", Dean Martin mit "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!", Ariana Grandes "Santa Tell Me" und Celine Dion mit ihrem Song "Happy Xmas (War Is Over)".

Dabei beginnen die YouTube-Nutzer in Deutschland schon recht früh im Jahr damit, sich auf das besinnliche Fest einzustimmen: Rund 68.000 Aufrufe verzeichnen die zehn Weihnachtssongs bereits am 15. Juli. Am ersten Advent erreichten die Aufrufe mit einer Anzahl von mehr als 1,4 Millionen ihren ersten Höhepunkt.