Sind Yvonne Woelke und Peter Klein ein Paar? Das bleibt unklar. Was der Sender nun aber bestätigte: Die beiden dreht gemeinsam für RTL.

Yvonne Woelke (41) und Peter Klein (56) stehen bald gemeinsam für RTL vor der Kamera. Das bestätigte der Sender in einer Mitteilung. Worum es sich bei dem Projekt genau handelt, gab RTL aber noch nicht bekannt.

Woelke und Klein hatten sich am Rande der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" kennengelernt. Dabei hatten sie Anfang dieses Jahres unfreiwillig für einen Skandal gesorgt, der das Dschungelcamp in den Schatten stellte. Peter Kleins Exfrau Iris Klein (55) hatte in den sozialen Medien behauptet, er habe sie in Australien mit Yvonne Woelke betrogen.

Dschungelcamp-Begleiter stahlen Stars die Show

Reality-Darsteller und Hobby-Sänger Peter Klein war als Begleiter von seinem Stiefschweigersohn Lucas Cordalis (55) beim Dschungelcamp dabei. Schauspielerin und Model Yvonne Woelke unterstützte vor Ort die spätere Dschungelkönigin Djamila Rowe (55).

Ob Yvonne Woelke und Peter Klein wirklich ein Paar sind, ist nicht offiziell bekannt. Peter Klein beteuert jedenfalls, dass Yvonne nichts mit der Trennung von Katzenberger-Mama Iris Klein zu tun gehabt habe.