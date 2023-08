Sofia Boutella spielt in "Rebel Moon" die Kriegerin Kora.

Netflix hat den ersten Trailer zur Space Opera "Rebel Moon" veröffentlicht. Das Video stimmt auf eine epische neue Science-Fiction-Welt ein.

Kurz vor Weihnachten wird auf Netflix "Rebel Moon" starten, ein zweiteiliger Science-Fiction-Film des ehemaligen DC-Regisseurs Zack Snyder (57). Am heutigen Tag ist nun der actiongeladene, erste Trailer zur kommenden Space Opera erschienen. Der rund dreiminütige Clip stimmt Zuschauer auf ein atemberaubendes Blockbuster-Highlight ein und verspricht epische Weltraumschlachten. Zugleich werden Titel und Startdaten beider geplanten Filme enthüllt.

"Rebel Moon: Die Narbenmacherin" erscheint im April 2024 auf Netflix

Bereits seit Längerem stand fest, dass der erste Teil von "Rebel Moon" am 22. Dezember dieses Jahres bei Netflix zum Abruf verfügbar sein wird. Der Trailer verrät jetzt auch den Zusatztitel des Films. Er lautet "Kind des Feuers". Teil zwei mit dem Titel "Rebel Moon: Die Narbenmacherin" soll am 19. April 2024 - und damit lediglich vier Monate nach dem Auftakt - auf Netflix folgen. Die beiden Filme wurden gleichzeitig gedreht. Der Trailer enthält Szenen aus beiden Werken.

Darum geht es in "Rebel Moon"

Filmemacher Snyder, der zuletzt auf Netflix auch mit dem Zombie-Film "Army of the Dead" (2021) einen Erfolg landen konnte, hatte "Rebel Moon" ursprünglich vor Jahren als "Star Wars"-Film konzipiert, bevor er sich entschied, ein eigenes Sci-Fi-Universum aufzubauen. Der zweiteilige Film handelt nun von einer Kriegerin namens Kora (Sofia Boutella), die einst für ein böses galaktisches Imperium kämpfte. Als dieses Reich eine friedliche Kolonie am Rande der Galaxis bedroht, schart Kora eine Gruppe von Außenseitern und formidablen Kämpfern um sich, die sich gemeinsam dem übermächtigen Feind entgegenstellen wollen.

Das Vorschauvideo zeigt bereits ausufernde Schlachtszenen, Raumschiffe und fremdartige Wesen, und präsentiert etliche für Regisseur Snyder so charakteristische Zeitlupenaufnahmen. Der Filmemacher plant nach eigener Aussage bei entsprechendem Erfolg ein ganzes Sci-Fi-Franchise. Zum illustren Cast von "Rebel Moon" gehören neben Hauptdarstellerin Boutella noch Djimon Hounsou ("Gladiator", 59), "Game of Thrones"-Star Michiel Huisman (42), Ed Skrein ("Deadpool", 40), Charlie Hunnam ("Sons of Anarchy", 43) und Sir Anthony Hopkins (85), der einem Roboter-Ritter seine Stimme leiht.