von Thembi Wolf Gleich ihr erster Roman "Zähne zeigen" machte Zadie Smith weltweit berühmt. Im Interview erklärt die Autorin, warum ihr historische Wahrheit wichtiger ist als politische Korrektheit. Und klärt ein Missverständnis um ihr neues Buch auf.

Zadie Smith galt bislang als brillante Beobachterin der Gegenwart. Jetzt liegt ihr erster historischer Roman vor. In "Betrug" erzählt Smith einen der bekanntesten Skandale der britischen Justizgeschichte nach. Im 19. Jahrhundert gibt sich ein ungehobelter Mann als der seit zehn Jahren verschollene Sohn der reichen Lady Tichborne aus. Der Gerichtsprozess um den Hochstapler wiegelt Arm gegen Reich auf.

Der stern trifft Zadie Smith in einer historischen Villa in Berlin Grunewald – unter meterhohen, holzvertäfelten Decken mit Goldornamenten, beleuchtet von riesigen Kronleuchtern. Smith ist müde vom Flug, lässt sich in einen Ledersessel fallen und bestellt einen Tee.