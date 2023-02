Das ZDF feiert am 1. April sein 60. Jubiläum - mit der Sendung "Die Show der Shows", die TV-Klassiker wie "Wetten, dass..?" vereinen soll.

Die neue Ausgabe der legendären Samstagabendshow "Wetten, dass.. ?" mit Thomas Gottschalk (72) wird am 25. November 2023 in Offenburg stattfinden. Zuvor gibt es aber bereits im Frühjahr ein Wiedersehen mit der Show. Das ZDF hat nun das Jubiläumsprogramm vorgestellt, mit dem der Sender sein 60-jähriges Bestehen am 1. April feiern wird. Am Jubiläumstag selbst geht "Die Show der Shows" auf Sendung (20:15 Uhr), in der sich laut Ankündigung "prominente ZDF-Köpfe die Ehre als Kandidaten in einem unterhaltsamen Mix aus beliebten Show-Klassikern geben".

Das hat die Samstagabend-Show zu bieten

Die Eventshow soll fünf Klassiker bereithalten, dazu gehören neben "Wetten, dass..?" auch "Der große Preis" und die "ZDF-Hitparade". Der Sender gibt zudem Hinweise darauf, dass auch das Kinderquiz "1, 2 oder 3" und die Show "Dalli Dalli" eine Rolle spielen werden. Wer sich welchem Format widmet, sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie die involvierten ZDF-Promis erst in der Sendung erfahren.

Nicht nur am Jubiläumstag selbst wird das ZDF 60 Jahre Sendergeschichte feiern. Unter anderem wird es am 22. März (ab 5:30 Uhr) eine Sondersendung zum ZDF-Morgenmagazin, "moma vor Ort spezial", geben. "Bares für Rares", die Trödel-Show mit Horst Lichter (61), wird am 31. März (15:05 Uhr) den 60. ZDF-Geburtstag mit kuriosen Gegenständen aus der bewegten Geschichte des Senders feiern. Und unter dem Motto "Die ZDF-Kultnacht" wird am 31. März (1:00 Uhr) sowie am 1. April (1:00 Uhr) an die legendären Musikshows "disco" (Highlights aus 133 Folgen) und "Hitparade" (Höhepunkte aus den ersten 100 Folgen) erinnert.

Auch in der zweiten Jahreshälfte sollen noch Programmpunkte folgen, unter anderem werden dann 60 Jahre "das aktuelle sportstudio" gefeiert.