Steffen Henssler feiert zehn Jahre "Grill den Henssler". Zur Jubiläumsstaffel geben sich in der Kochshow wieder zahlreiche Promis die Ehre.

"Grill den Henssler" feiert runden Geburtstag! Die Erfolgsshow mit TV-Koch Steffen Henssler (51) zelebriert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Standesgemäß kündigte der Privatsender Vox nun auch eine entsprechende Jubiläumsstaffel an. Los geht es bereits am Sonntag, den 22. Oktober, um 20:15 Uhr mit einem Comedy-Quartett, bestehend aus Paul Panzer (51), Mirja Boes (52), Oliver Pocher (45) und Jan van Weyde (44). Drei weitere Episoden (29.10., 5.11. und 12.11) werden anschließend ebenfalls zur gewohnten Sendezeit zum Ausklang des Wochenendes ausgestrahlt.

Die weiteren Gäste sind unter anderem Schauspielerin Luna Schweiger, Komiker Oliver Kalkofe, Sängerin Kim Fisher, die ehemalige Radsportlerin Kristina Vogel, das Schlagerduo Marianne und Michael, Komikerin Ilka Bessin, PS-Profi Sidney Hoffmann, Moderator Guido Cantz und Reality-TV-Sternchen Evelyn Burdecki. Wie immer treten die Promis jeweils in unterschiedlichen Disziplinen gegen Henssler an.

Unterstützt werden sie dabei von bekannten TV-Köchen, in der kommenden Staffel von Christian Lohse, Lucki Maurer, Maximilian Lorenz und Marcello Fabbri. Jana Ina Zarrella, Christian Rach und Reiner Calmund nehmen einmal mehr in der Jury Platz. Moderiert wird die Sendung erneut von Laura Wontorra.

270 prominente Gäste besuchten Steffen Henssler bereits

Bislang trat Henssler in seiner Show in 142 Sendungen gegen seine Gäste an. Die erste Folge wurde am 29. September 2013 ausgestrahlt und offenbarte die Kochkünste von Schauspielerin Anna Thalbach, Musiker Henning Wehland und Moderatorin Panagiota Petridou. Zum Start setzte sich Henssler mit 89 zu 75 gegen seine Gegner durch.

Er gewann davon 101 Mal und kommt damit auf eine beachtliche Gewinnquote von knapp 70 Prozent. Zu den 34 Niederlagen gesellen sich nur sechs Unentschieden. Insgesamt besuchten ihn bereits 270 unterschiedliche Promis. Die Top drei der am häufigsten dagewesenen Stargäste bei "Grill den Henssler" sind Reality-TV-Teilnehmer Detlef Steves (18 Besuche), Moderatorin Verona Pooth (7 Besuche) und Komiker Mario Barth (6 Besuche).