"Grill den Henssler" feiert Jubiläum. Ein Rückblick auf zehn Jahre voller spannender Kochduelle.

Die Jubiläumsstaffel von "Grill den Henssler" steht in den Startlöchern. Ab Sonntag, 22. Oktober (20:15 Uhr, auch bei RTL+), zeigt VOX vier neue Folgen der Kochshow, die seit zehn Jahren über den Bildschirm flimmert. Wie viele Promis waren wie oft dabei und wie viele Niederlagen musste Steffen Henssler (51) bisher einstecken? Ein Überblick über spannende Fakten zum VOX-Format.

Siege und Niederlagen

2013 ging "Grill den Henssler" auf Sendung. Die Kochsendung ist eine Überarbeitung der Formate "Die Kocharena" und die "Promi Kocharena". Drei Promis treten darin in Kochduellen gegen den Profi Steffen Henssler an und bekommen dabei Tipps von Profiköchen. Der jeweilige Gang wird im Anschluss an das Kochen von einer Jury bewertet, ohne dass diese weiß, welcher Teller von wem stammt.

Sowohl Henssler als auch die Promis erspielen Gang um Gang Punkte, am Ende wird ein Sieger gekürt. Henssler verließ 2017 "Grill den Henssler", kehrte jedoch zur Freude der Fans 2019 zurück (in der Zwischenzeit wurde das Format "Grill den Profi" gezeigt). Die Gewinnquote des Kochs kann sich über die Staffeln hinweg durchaus sehen lassen. Von insgesamt 142 ausgestrahlten Sendungen konnte er laut dem Sender 101 Ausgaben für sich entscheiden und musste nur 34 Niederlagen einstecken. Sechsmal gab es ein Unentschieden. Das entspricht einer Gewinnquote von 71 Prozent.

Punkte, Punkte, Punkte

Hensslers höchste Punktzahl liegt bis dato bei 111. Diese erreichte er in Staffel zehn, in der er 2019 in der vierten Folge zum "Kids Special" gegen Ben Blümel, die Ehrlich Brothers und Vanessa Mai antrat und in Staffel 18, in der er im Frühjahr 2023 in der vierten Folge zum "Muttertags-Special" gegen Sabine und Aminata Belli, Anna und Riccardo Simonetti sowie Elke und Larissa Marolt gewann.

Der größte Abstand, mit dem Henssler gegen ein Promi-Team gewinnen konnte, waren 32 Punkte. Diese erreichte er 2013 in Staffel eins, Folge fünf, mit den Gegnern Jana Ina Zarrella, Thomas Rath und Regina Halmich (95:63) und 2021 in der 14. Staffel in Folge drei mit den Promi-Gästen Frank "Froonck" Matthée, Désirée Nick und Barbara Becker (96:64). Die längste Siegesserie des Profi-Kochs umspannte 13 Folgen von Episode 76 bis 88.

Die größte Niederlage mit der niedrigsten Punktzahl (64) musste Henssler 2015 in der vierten Staffel (Folge vier) zum "Muttertags-Spezial" gegen Evdokia und Panagiota Petridou, Lilli und Dana Schweiger sowie Nicole und Detlef Steves einstecken. Die geringstmögliche Wertung für einen einzelnen Gang gab es für Henssler allerdings zu einem anderen Zeitpunkt. 2017 fuhr er 0 Punkte ein, da er aus Protest jedem Juror nur eine Knoblauchzehe hinlegte. Die Zutaten des Improgangs, darunter ein Stück kalte Pizza Margherita, Bier, Quark, Zwiebelmettwurst, Knoblauch, Chicorée und Tubenmeerretich, hatten ihm zuvor nicht zugesagt.

Die Promis, Juroren, Koch-Coaches und die Moderatoren

Insgesamt waren bereits 270 Promis bei "Grill den Henssler" zu Gast. Am häufigsten stellten sich Detlef Steves (54) mit 18 Teilnahmen, Verona Pooth (55) mit sieben und Mario Barth (50), Panagiota Petridou (44) und Oliver Pocher (45) mit jeweils sechs Auftritten an den Herd. Im Interview mit spot on news Mitte Oktober erklärte Henssler über Dauergast Steves: "Er war gleich in der ersten Staffel dabei und da haben wir schnell gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Es ist sehr lustig mit ihm, weil er so ist wie er ist, immer gerade raus, immer voll auf die zwölf." Bei den Koch-Coaches hält Ali Güngörmüs (47) mit 20 Besuchen den Rekord, Henssler beschreibt ihn als "Kämpfer und Wettkampftyp". Christian Lohse (56) war 16 Mal dabei, Stefan Marquard (59) gab bereits zehn Mal den Promis Tipps.

In der Jury ist Reiner Calmund (74) das Urgestein, er ist seit Staffel eins mit dabei. Auf den Stühlen neben ihm gab es bereits mehrere Wechsel. Auf Heinz Horrmann (80) folgte Gerhard Retter (50) und Christian Rach (66), der noch immer seine Wertungen abgibt. Auf dem dritten Stuhl saßen unter anderem bereits Enie van de Meiklokjes (49), Mirja Boes (52) und seit 2022 Jana Ina Zarrella (46). Moderiert wurde die sonntägliche Sendung einst von Jochen Schropp (44), Ruth Moschner (47) und Annie Hoffmann (39), seit 2020 präsentiert Laura Wontorra (34) das Koch-Format.

Wie wird es mit der Sendung nach dem Jubiläum weitergehen? "Ich setze mir da keine Grenzen und nenne keine Zahl", verriet Henssler im Interview. "Wenn ich merken würde, ich verliere die Lust an der Sendung und ich fühle mich nicht mehr wohl, dann würde ich einfach aufhören. Im Moment fühlt es sich gar nicht danach an."