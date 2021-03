Nicht nur bei der Zeitumstellung haben manche Menschen Schwierigkeiten, aus dem Bett zu kommen. Mit diese Apps wird es leichter.

In der vergangenen Nacht sprang die Uhr von 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr - eine Stunde weniger Schlaf für alle. Wer zum Beginn der Sommerzeit Probleme mit dem Aufwachen hat, kann sich mit einer dieser beliebten Wecker-Apps behelfen.

Alarmy

Die Macher der App "Alarmy" haben sich einige Hürden überlegt, die vom Weiterschlafen abhalten sollen. Beispielsweise ist es möglich, ein Foto von einem bestimmten Ort der Wohnung zu machen, das reproduziert werden muss, um den Alarm zu beenden. Weitere Optionen sind das Scannen eines Strichcodes, das Lösen von Matheaufgaben oder, den Alarm durch intensives Schütteln des Geräts zu stoppen. Die App hält aber auch beruhigende Melodien und Geräusche für diejenigen bereit, die Schwierigkeiten beim Einschlafen haben. "Alarmy" ist kostenlos für Android- und Apple-Geräte erhältlich.

Alarm Clock Xtreme

Die sehr umfangreiche App "Alarm Clock Xtreme" enthält ebenfalls zahlreiche Wachmacher, ihr besonderer Fokus liegt auf der Snooze-Funktion. Sie ist individualisierbar, vom extra großen Knopf bis zu den Seitentasten. Was bei der Betätigung der Schlummertaste passiert, können User ebenfalls vorab festlegen, besonders beliebt ist die Option der immer kürzer werdenden Snooze-Phasen, deren maximale Anzahl pro Weckruf sich zusätzlich festlegen lässt. "Alarm Clock Xtreme" ist sowohl im Google Play Store als auch über iTunes kostenlos.

bedr

Wer sich gern von seinem Lieblingsradiosender in den Tag holen lassen möchte, für den ist diese App die geeignete Lösung. Mehr als 8.000 Radiosender sind enthalten, wer sich also zur Abwechslung mal von kolumbianischen Rhythmen oder südafrikanischen Moderatoren wecken lassen möchte, kann auch das tun. Sollte ein Sender mal ausfallen, ist ein "normaler" Backup-Wecker verfügbar. "bedr" ist für Android und iOS kostenlos verfügbar, die werbefreie Pro-Variante kostet 1,99 Euro.

Sleep as Android

Sanft in den Tag holt einen die App "Sleep as Android". Sie hat Naturgeräusche wie Stürme, Meeresrauschen oder Vogelgezwitscher parat. Um nicht gleich wieder einzuschlafen, sind kleine Übungen wie einfache Rechenaufgaben in die App integriert. Außerdem kann sie Schlafzyklen erfassen, inklusive Tiefschlaf- oder Schnarchphasen. Die kostenfreie App ist, wie der Name schon vermuten lässt, nur für Android-Geräte verfügbar.

Sleep Cycle: Sleep analysis & Smart Alarm Clock

Die App "Sleep Cycle: Sleep analysis & Smart Alarm Clock" verspricht, ihre User in Leichtschlafphasen aus dem Schlaf zu holen. Dadurch falle das Aufstehen leichter und man sei weniger müde. Dazu ist ein Zeitfenster vorzudefinieren, während dem die App wecken darf, aktiv wird sie dann auf eigene Faust. Der Haken: Das Gerät muss sehr nah am oder im Bett liegen, um die Geräusche des Schlafenden erfassen zu können, außerdem kann sie nicht unterscheiden, ob jemand tatsächlich schläft oder einfach nur liegt. Wer die Anwendung dennoch ausprobieren und sich die Analyse der eigenen Schlafphasen ansehen möchte, findet sie kostenlos im Playstore und bei iTunes.