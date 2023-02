Schauspielerin bezaubert in Rosenrobe

Zendaya Schauspielerin bezaubert in Rosenrobe

Zendaya hat auf dem roten Teppich der SAG Awards die Blicke auf sich gezogen. Sie bezauberte in einer spektakulären rosafarbenen Robe.

Bei den Screen Actors Guild Awards in Los Angeles haben sich die Hollywood-Stars einmal mehr in glamourösen Roben gezeigt. Bei der Veranstaltung im Fairmont Century Plaza stach aber eine auf dem roten Teppich besonders heraus: "Euphoria"-Star Zendaya (26). Sie präsentierte eine trägerlose rosa Robe, der Rock des Outfits war mit dreidimensionalen Blüten verziert. Insgesamt 190 der Stoffrosen sollen US-Medienberichten zufolge an dem Bustierkleid mit Schleppe von Valentino angebracht gewesen sein.

Die Schauspielerin, die seit einigen Wochen einen kinnlangen Bob trägt, hatte ihre Haare zu eleganten Locken frisiert. Passend zum Kleid setzte die 26-Jährige zudem auf rosa Lidschatten und Lippenstift. Eine Statement-Halskette mit Diamanten, ein Armreif und funkelnde Ohrstecker kamen als Accessoires hinzu.

Outfit-Wechsel bei Zendaya

Zendaya, die auch aus der "Spider-Man"-Reihe oder dem Blockbuster "Dune" bekannt ist, tauschte ihre Rosenrobe von Valentino im Laufe der Preisverleihung dann noch gegen ein elegantes trägerloses Cut-out-Kleid von Giorgio Armani in Schwarz, Hellblau und Pink.