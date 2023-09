Das kann nicht jede tragen: Zendaya zeigt sich in einem winzig kleinen BH, den sie zu einem auffälligen Print-Look kombiniert.

Kurz nach ihrem 27. Geburtstag zeigt Schauspielerin und Sängerin Zendaya, dass sie auch in ihrem neuen Lebensjahr modisch Vollgas gibt. Sie kombinierte zu einem auffälligen Print-Look einen sehr knappen funkelnden BH.

Oberteil gibt Blick auf einen Mini-BH frei

Die zweifache Emmy-Gewinnerin teilte auf Instagram neue Fotos, auf denen sie einen winzigen silbernen BH zu einem freizügigen Oberteil mit voluminösen Ärmeln sowie einem passenden Rock kombiniert. Der Look stammt laut "People" aus der Herbst/Winter-Kollektion 2020 von Collina Strada.

Das freizügige Outfit entging auch nicht ihrem Freund, Schauspieler Tom Holland (27). Er war sogar der Erste, der das Foto kommentierte. "First" (deutsch: Erster) teilte er mit. Für den mutigen Look bekam Zendaya viel Lob. "Das Bild sollte in einem Museum hängen", meinte sogar eine Followerin.

Schon als Kind liebte sie den Stil-Mix

Am 1. September hatte der "Dune"-Star Geburtstag gefeiert, wozu die 27-Jährige einen Schnappschuss aus ihrer Kindheit teilte. Schon damals bewies sie modischen Mut und kombinierte verschiedene Farben, Muster und Stoffe. Vor einem Teller mit Keksen hockend grinste sie im bunten Outfit in die Kamera.

"Jedes Jahr, in dem ich erwachsen werde, werde ich daran erinnert, wie wertvoll dieses Leben ist. Ich danke euch allen, dass ihr mir geholfen habt, es mit so viel Liebe zu füllen", schrieb sie in der Bildunterschrift und fügte zwei rosa Herz-Emojis hinzu. "Vielen Dank und auf die 27."