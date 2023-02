"Avatar: The Way of Water" hat Platz drei der erfolgreichsten Filme aller Zeiten erobert. Für Zoe Saldana hat das besondere Folgen.

Ein ungewöhnliches Wettrennen findet gerade statt: "Avatar: The Way of Water" und der 25 Jahre alte Film "Titanic" liegen in der ewigen Bestenliste hauchdünn nebeneinander. Der eine ist noch, der andere wieder im Kino. Regisseur James Cameron (68) tritt quasi gegen sich selbst an - es geht um Platz drei der kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Zumindest vorerst hat nun die Fortsetzung zu "Avatar" Platz drei erobern können, was zu einer weiteren Besonderheit führt. Die Filme der Top drei haben nun eine Gemeinsamkeit: Schauspielerin Zoe Saldana (44).

Mit über 2,9 Milliarden US-Dollar thront weiterhin "Avatar" auf Platz eins, dicht dahinter mit 2,8 Milliarden US-Dollar rangiert "Avengers: Endgame". Dadurch, dass "Avatar 2" nun Platz drei erobert hat, ist Saldana zur unangefochtenen Queen der Kinokasse geworden. In beiden "Avatar"-Streifen mimt sie Na'vi-Kriegerin Neytiri, während sie als ebenfalls kampferprobtes "Guardians of the Galaxy"-Mitglied Gamora Teil des fulminanten Thanos-Finales war - in Grün statt in Blau.

Zehn Milliarden US-Dollar sprechen für sich

Bislang haben es überhaupt nur sechs Filme in der Geschichte des Kinos geschafft, über zwei Milliarden US-Dollar einzuspielen. Da Saldana auch in "Avengers: Infinity War" (liegt bei knapp über zwei Milliarden US-Dollar auf Platz sechs) mitwirkte, ist sie in vieren davon zu sehen.

Folglich hat Saldana eine sagenhafte Statistik vorzuweisen: mit nur vier der zahlreichen Filme, in denen sie schon mitgewirkt hat, schaffte sie es, zusammengerechnet über zehn Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen einzufahren. Nur das inzwischen auf Platz vier verwiesene Drama "Titanic" und die "Star Wars"-Rückkehr "Das Erwachen der Macht" (Platz fünf, 2,08 Milliarden US-Dollar) konnten auf ihre Dienste verzichten und dennoch die magische Zwei-Milliarden-Hürde überspringen.

Natürlich spielen bei solchen Bestenlisten viele Faktoren mit hinein - etwa die Inflation. Eines lässt sich aber auf jeden Fall festhalten: Zoe Saldana hat ein herausragendes Gespür für Blockbuster-Rollen.