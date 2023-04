Die Natur hat viele Facetten zu bieten. Diese Dokus, die im Stream abrufbar sind, beleuchten einige davon. Eine Auswahl zum Earth Day.

Am 22. April ist erneut Earth Day, in dessen Rahmen jährlich zahlreiche Aktionen rund um den Klimaschutz stattfinden. Wie wichtig es ist, der Erderwärmung entgegenzuwirken und sich für den Planeten einzusetzen, können beeindruckende Naturbilder besonders stark verdeutlichen. Diese Dokus bieten einzigartige Landschaften, majestätische Tiere und einen Blick in die Tiefen der Meere.

"Planet Erde"

Eine der bekanntesten Naturdokumentationen überhaupt ist wohl "Planet Erde" aus dem Jahr 2006. Mit mehreren Emmys ausgezeichnet, darunter für die beste Doku, gilt die bildgewaltige BBC-Serie geradezu als Klassiker. Im Original erzählt Tierfilmer und Naturforscher Sir David Attenborough (96), in der US-Fassung Hollywood-Star Sigourney Weaver (73). Im Stream ist "Planet Erde", wie auch der Nachfolger "Planet Erde II" von 2016, unter anderem bei Discovery+ zu sehen.

"Unser Planet"

Von den Machern von "Planet Erde" stammt auch "Unser Planet". Abermals führt im englischsprachigen Original Sir David Attenborough durch die Reihe. Für Netflix produziert, wurden Aufnahmen in mehr als 50 Ländern auf allen Kontinenten geschossen - vom tiefen Meer, über den Dschungel bis hin zur Eiswüste. Laut des Streamingdienstes verbrachten über 600 Teammitglieder mehr als 3.500 Drehtage mit den Aufnahmen.

"Die Reise der Pinguine"

Für "Die Reise der Pinguine" hat der französische Regisseur und Biologe Luc Jacquet (55) ein Jahr lang Kaiserpinguine beobachtet. Er zeigt in dem Film, der mit dem Oscar für die beste Dokumentation ausgezeichnet wurde, das gefährliche Leben der Tiere in der Antarktis. Nicht umsonst wurde die Produktion 2005 zu einem Kinoerfolg. Kritik gab es an einer synchronisierten Fassung, in der die Tiere wie Menschen sprechen. Es gibt aber auch Versionen im Stil klassischer Dokumentationen. Streambar ist "Die Reise der Pinguine" derzeit unter anderem über den zubuchbaren Arthaus+-Channel bei Amazon Prime Video.

"Giganten des Tierreichs"

Den Wundern der Natur rund um den Globus widmet sich teils auch Apple TV+. Dort ist etwa die gerade frisch erschienene, zehnteilige Serie "Giganten des Tierreichs" erhältlich. Gefilmt über rund viereinhalb Jahre, stehen einige der größten Tierarten der Welt im Mittelpunkt, darunter Nilpferde, Braunbären und Grauwale. Als Erzähler ist Marvel-Star Tom Hiddleston (42) zu hören.

"Jane"

Auf einer Liste mit beeindruckenden Dokumentationen rund um Flora und Fauna ist natürlich auch "National Geographic" gut aufgehoben - in diesem Fall die Doku "Jane" aus dem Jahr 2017, die aktuell bei Disney+ abrufbar ist. Der Film von Regisseur Brett Morgen (54) porträtiert die weltberühmte Verhaltensforscherin Jane Goodall (89) und enthält unter anderem auch zuvor nicht gezeigtes Archivmaterial rund um ihre Arbeit mit Schimpansen.