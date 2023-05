William und Kate haben zum achten Geburtstag von Prinzessin Charlotte ein weiteres Porträt veröffentlicht - mit Familienhündin Orla.

Zur Feier des Tages haben Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) ein weiteres Porträt ihrer Tochter Charlotte (8) veröffentlicht. Die Prinzessin feiert am heutigen 2. Mai ihren achten Geburtstag. Mit der Aufnahme der Fotografin Millie Pilkington, die das Foto auch auf ihrem Instagram-Account geteilt hat, bedanken sich die Royals für die vielen Glückwünsche, die die königliche Familie erreicht haben.

Charlotte und die "goldene Prinzessin"

Auf dem Bild ist Prinzessin Charlotte auf einer Frühlingswiese zu sehen - aber nicht allein. Die Royal-Tochter strahlt in die Kamera, während sie die Familienhündin Orla umarmt. Der Name der Cocker-Spaniel-Dame soll keltischen Ursprungs und angeblich mit "goldene Prinzessin" übersetzbar sein. Mehrfach stellten die Followerinnen und Follower in den Kommentaren fest, wie ähnlich Charlotte doch besonders Papa William sehe.

Pilkington wünscht derweil nicht nur Prinzessin Charlotte einen freudigen Geburtstag. Sie bedankt sich auch dafür, dass sie gefragt wurde, die Tochter von Prinz William und Prinzessin Kate zu fotografieren. Sie fühle sich geehrt und gesegnet.

Schon in der Nacht auf Dienstag hatten Kate und William auf ihrem Account ein von Kate geknipstes Foto ihrer gemeinsamen Tochter geteilt. Dazu hieß es: "Wir wünschen Prinzessin Charlotte alles Gute zum Geburtstag!" Charlotte ist das zweite Kind des britischen Thronfolgerpaares. Sie hat einen älteren Bruder, Prinz George (9), und einen jüngeren, Prinz Louis (5). William und Kate sind seit Ende April 2011 verheiratet.