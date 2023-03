"Du sag, was ist los mit unserm Freund?“, fragte mich Michel Würthle im April vor vier Jahren, kurz nachdem ein gemeinsamer Lieblingsmensch jung an Krebs gestorben war. "Naja, tot ist er", erwiderte ich betrübt. Noch wenige Monate zuvor hatten wir zu dritt in der Paris Bar einen amüsanten Abend verlebt. "Ja eh! Schon sehr schad!", sagte Michel irgendwie ungerührt, wie wohl nur Wiener vom Tod sprechen können, und schenkte mir ein Glas Champagner ein. "Stoß ma nochmal mit ihm an."