Im Alter von 87 Jahren ist der stern-Fotograf Perry Kretz in Hamburg gestorben. Von 1969 an berichtete er vier Jahrzehnte lang aus aller Welt für das Magazin. In den Anfangsjahren waren es vor allem Bilder aus dem Vietnam-Krieg, die Kretz nach Hamburg lieferte. Diese Aufnahme von 1971 zeigt ihn während der Kämpfe in Trang Bang.

