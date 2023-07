Neuzugang in der zweiten Staffel "Der König von Palma": Welche Rolle spielt Heike Makatsch?

"Der König von Palma" geht in eine weitere Runde: RTL zeigt die zweite Staffel an zwei Dienstagen (11. und 18. Juli, 20:15 Uhr, jeweils drei Folgen, ab 11. Juli alle Folgen auf RTL+). Neu dabei ist Heike Makatsch (51). Sie spielt in den neuen Folgen Sylvie Adler, die Frau des Mallorca-Auswanderers Matti Adler (Henning Baum, 50).

In der ersten Staffel hatte noch Sandra Borgmann (49) diese Rolle verkörpert. Ihren Abschied hatte RTL bereits im September bekannt gegeben. "Dadurch, dass Sandra Borgmann die Sylvie in Staffel eins sehr stark verkörpert hat, musste ich mich davon nun ein Stück weit lösen und mir sagen: 'Okay, ich bin nicht Sandra, ich mache mich jetzt frei und lege die Sylvie auf meine Weise an', erklärt Makatsch im Interview mit RTL.

Besondere Verbindung zur Insel

Für Sylvie sei die Familie der Lebensinhalt, beschreibt die Schauspielerin ihre Figur. "Und als das alles zusammenbricht, da zerbricht diese Frau auch ein Stück weit." Das zu spielen und emotional zu verkörpern, habe sie als eine tolle Herausforderung empfunden, erklärt Makatsch. Zur Gestalt ihrer Figur fügt sie hinzu: "Sie strebt in ihren Träumen nach Sicherheit und einer Zukunft ohne Zapfhähne und Sangria. Deswegen ist ihre Mode, die ein Stück weit noch in den 80ern verankert ist, ein wenig gediegen. Sie hatte sicher einmal eine wildere Zeit in ihrem Leben."

Ein positiver Nebeneffekt der Dreharbeiten: Heike Makatsch hat eine enge Verbindung zu Mallorca. Seit ihrer Kindheit sei die Insel ihr "Sehnsuchtsort". "Mallorca bedeutet für mich jedoch weniger Party und Sangria als Naturverbundenheit und Seelenfrieden. Teile meiner Biografie sind mit Mallorca verwachsen." Sie fahre immer schon auf die Insel, "mein Leben lang. Aber in die Berge, nicht so oft an den Sandstrand und ich habe hier schon sehr viele glückliche Momente erlebt."

"Der König von Palma" Staffel zwei: Zwischen Familiendrama und Crime

Wie geht es in Staffel zwei weiter? Im Jahr 1992 hat Auswanderer Matthias "Matti" Adler sich mit seinem "Bieradler" an der Playa etablieren können. Matti will den Erfolg nutzen und expandieren. Doch die Playa de Palma ist ein hart umkämpftes Terrain und so muss sich der Auswanderer überlegen, wie viel er aufs Spiel setzen will, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Die zweite Staffel werde noch etwas dunkler, als die erste, verrät Makatsch. Die Zuschauer müssten sich auf emotionale Achterbahnen gefasst machen - "Mord, Drogen, Betrug und Liebe und Spannung - alles ist dabei, nur kein wahres Happy End".

"'Der König von Palma' führt die gekonnt gebauten Figurenbögen der ersten Staffel weiter und setzt als Fortsetzung noch mehr auf den Spagat zwischen Familiendrama und Crime", erklärt Florian Gottschick, Regisseur von Folge eins bis drei. Matti sei zerrissen zwischen seiner Verantwortung, Frau und Kindern gegenüber, der Liebe seines Lebens und dem Kampf um seine berufliche Existenz "und bald schon geht es für alle Beteiligten ums Überleben".

Isabell Šuba, Regisseurin von den Episoden vier bis sechs, fügt an, dass Matti dieses Mal "mehr zu verlieren hat, als in der ersten Staffel und darin liegt eine ganz neue Verletzlichkeit". Auch seine Affäre mit Bianca, gespielt von Pia-Micaela Barucki, mache die Situation nicht gerade entspannter. "Seine Frau Sylvie, gespielt von der beeindruckend spielwütigen Heike Makatsch, lässt sich nichts mehr von Matti gefallen. So auch Bianca, die keine Lust mehr hat, Matti blind hinterherzurennen." Matti manövriere sich von Katastrophe zu Katastrophe, während die Frauen um ihn herum ihre ganz eigenen Ziele verfolgen.

Neben Heike Makatsch und Henning Baum sind unter anderem wieder André Hennicke (64), Martin Semmelrogge (67), Eva Mona Rodekirchen (47) und Sönke Möhring (50) dabei. In einer weiteren Rolle spielt in Staffel zwei Sonja Kirchberger (58) Kneipenwirtin Biggi.