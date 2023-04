© Home Box Office, Inc. All rights reserved

Zweite Staffel "House of the Dragon" Ersten Neuzugänge für HBO-Serie stehen fest

Seit knapp zwei Wochen wird die neue Staffel von "House of the Dragon" gedreht. Inzwischen sickerten die ersten Neuzugänge durch.

Mit Spannung wird auf die zweite Staffel des erfolgreichen "Game of Thrones"-Ablegers "House of the Dragon" gewartet. Die lässt zwar Berichten zufolge noch bis ins kommende Jahr auf sich warten, die ersten Neuzugänge, die im Bürgerkrieg zwischen den beiden Targaryen-Lager eine wichtige Rolle spielen sollen, stehen aber bereits fest. Wie "Variety" berichtet, stoßen vier Schauspielerinnen und Schauspieler zum Cast.

Eine davon ist laut des Berichts "Glow"-Schauspielerin Gayle Rankin (33), deren Rolle ebenfalls schon feststehen soll. Demnach verkörpert sie die Figur Alys Rivers. In der Buchvorlage "Feuer und Blut" von George R.R. Martin ist der Charakter eine Hexe mit mystischen Visionen, die sich zu einer mächtigen Verbündeten der sogenannten grünen Fraktion erweist - also auf der Seite von Königin Alicent Hohenturm (Olivia Cooke, 29) und damit gegen Prinzessin Rhaenyra (Emma D'Arcy, 30) stellt.

"King Lear"-Star und Tony-Preisträger Simon Russell Beale (62) wird offenbar ebenfalls Teil der zweiten Staffel sein. Er soll in die Rolle von Ser Simon Kraft schlüpfen, ein Großonkel des intriganten Larys Kraft (Matthew Needham, 39), der in Staffel eins fast seine gesamte Familie ermorden ließ.

Haus Hohenturm wächst weiter

Als neuer Player in der Familie Hohenturm stoße zudem Freddie Fox (34) hinzu - er soll Ser Gwayne Hohenturm, Sohn von Otto (Rhys Ifans, 55) und damit Bruder von Königin Alicent, spielen. Bekannt ist Fox unter anderem für seinen Part in der AppleTV+-Serie "Slow Horses". Neuzugang Nummer vier ist laut "Variety" der "Raised by Wolves"-Mime Abubakar Salim (30). Er spielt Alyn von Hull, ein Mitglied der mächtigen Flotte von Haus Velaryon.

Seit rund zwei Wochen befindet sich die zweite Staffel von "House of the Dragon" offiziell in der Mache - am 11. April ertönte laut Pay-TV-Sender Sky, der hierzulande die Ausstrahlungsrechte für die Serie besitzt, in den britischen Leavesden Studios der Startschuss für die Dreharbeiten. Staffel zwei soll Berichten zufolge aus acht Folgen bestehen und damit zwei weniger als die Premierenstaffel vorweisen.