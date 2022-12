König der Zwerge: Wie Markus Heitz zum beliebtesten Fantasy-Autoren in Deutschland wurde

von Dirk van Versendaal Seine Romane sind Stammgäste in den Bestsellerlisen. Bislang verkaufte der Schriftsteller aus Einöd bei Homburg allein mit seiner Zwergen-Saga über drei Millionen Bücher.

Was, zum Teufel, hat der seltsame Typ auf dem Lidl-Parkplatz in Quickborn-Süd an diesem Herbstabend mit seiner gewaltigen Streitaxt vor?

Antwort: Er ist ein als Kampfzwerg kostümierter Fantasy-Fan auf dem Weg ins Beluga-Kino nebenan. Dort wird gleich Markus Heitz aus seinen Büchern lesen.

Heitz dürfte der bekannteste deutsche Fantasy-Autor sein, für manche ist er "unser Tolkien", und wann immer eines seiner Bücher erscheint, es wird ein Top-10-Bestseller. Die Bände seines "Zwergen"-Zyklus haben dort quasi ein Abo auf die oberen Plätze.