Barbara Schöneberger ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands. In einem Interview sprach sie nun über ihre professionellen Beauty-Eingriffe.

Sie ist eine der beliebtesten und auch eine der bekanntesten Moderatorinnen in Deutschland: Barbara Schöneberger, 48. So moderiert sie etwa Erfolgsformate wie "Verstehen Sie Spaß?" oder den ESC. Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen zuhause vor dem Fernseher ihre Auftritte, die sie in teils auffallenden Outfits absolviert. Bisher kaum gesprochen hat sie dagegen über ihre kleinen Beauty-Geheimnisse und was sie dafür tut, dass Stress und das Alter ihrer Haut und ihrem Aussehen kaum etwas anhaben können.

Barbara Schöneberger: Mit Lichtblitzen zur ewigen Jugend

Im Gespräch mit "RTL" gab sie nun einen kleinen Einblick in ihre bisherigen Tricks und Erfahrungen. Und da scheint sie schon einiges ausprobiert zu haben: "Also ich hab jetzt schon angefangen, in letzter Zeit in meinem Gesicht und im Hals-, Dekolleté-Bereich alles zu machen, was irgendwie legal ist. Also was auch möglich ist", gesteht Schöneberger. "Es gibt so heiße Blitze, die da so reinblitzen und angeblich geht dann Altes kaputt und Neues entsteht und so", beschreibt sie eine ihrer Schönheitsprozeduren.

"bunte.de" hat bei einem Münchner Facharzt genauer gefragt, was damit gemeint sein könnte. "Die Behandlung, von der Barbara Schöneberger spricht, ist die sogenannte IPL-Behandlung, also Intense Pulsed Light", erklärt Dr. Markus Klöppel, Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie im Interview mit dem Onlinemagazin. "Es handelt sich hierbei um eine hochenergetische Blitzlampe, die mit Hilfe von Licht Energie auf die Zellen überträgt. Sie dient dazu, die natürliche, eigene Kollagenproduktion zu erhöhen und der Haut zu mehr Spannkraft und Festigkeit zu verhelfen, indem die natürliche Kollagenproduktion angeregt wird." Doch könne die Behandlung auch schmerzhaft sein, denn dieses hochenergetische Licht sei heiß.

Im vergangenen Jahr hatte Schöneberger noch eine andere Meinung zu solchen Eingriffen, wie "bunte.de" berichtet. Sie sagte: "Wenn man sich wirklich jung halten möchte, also so wirklich 'jung jung', dann muss man operativ eingreifen – und zwar im massiven Sinne." Aber so viel Freizeit habe sie gar nicht, als dass sie die Narben so lange abheilen lassen könnte, erklärte sie damals.

Quellen: "RTL", "bunte.de"