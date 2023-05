von Gerrit-Freya Klebe In der neuen "Bachelorette"-Staffel müssen die 20 Kandidaten nicht nur das Herz von Jennifer Saro erobern. Auch sollten sie bereit sein, Stiefvater werden zu wollen.

Jennifer Saro ist die neue "Bachelorette" – und sie hat bereits einen kleinen Mann an ihrer Seite: Ihr einjähriger Sohn wird auch bei den Dreharbeiten in Thailand mit dabei sein. Eine Besonderheit, die es nun in der Jubiliäumsstaffel geben wird.

Der Rest bleibt wohl so wie in den neun Staffeln davor: Die 27-Jährige wird Rosen an die Männer verteilen, zu Beginn sind es 20 Singles, einer davon wird am Ende hoffentlich ihr Herz erobern können. Besonders wichtig sind ihr dabei: Ehrlichkeit, Fürsorglichkeit und Intelligenz.

Seit fünf Jahren ist Saro nun schon Single, denn mit dem Vater ihres Kindes war sie nie zusammen. Sie ist 2021 während eines Dates ungeplant schwanger geworden, war also von Beginn an alleinerziehend.

"Die Bachelorette": Mit ihren TV-Auftritten möchte sie anderen Frauen Mut machen

Ihre TV-Auftritte möchte sie deshalb auch nutzen, um eine Botschaft zu verbreiten. Sie wolle "Frauen in derselben Position zeigen, dass man eine begehrenswerte Frau ist und dass das Leben nicht vorbei ist, nur weil man ein Kind bekommen hat. Man ist nicht nur noch Mama, sondern immer noch eine Frau."

Auf Instagram macht sie das bereits und nimmt ihre 183.000 Follower mit durch ihr Leben. Tipps gegen Schwangerschaftsübelkeit, Rezepte, Buchtipps, Life Hacks und Bilder von Saro in Lingerie wechseln sich in ihrem Feed ab. Doch teilt sie bisweilen auch recht intime Einblicke in ihr Leben. So gibt es ein Story-Highlight, in dem sie realistisch und ungeschminkt aus dem Wochenbett berichtet.

Zum großen Glück fehlt ihr nun noch der richtige Mann an der Seite, der übrigens "kein Sportmuffel" sein sollte. Ihr Ziel im Leben sei es, glücklich zu sein. Einfach nur das. Sie sagt: "Egal, wie banal es klingt, aber das ist wirklich das Wichtigste. Man muss es jeden Tag wieder üben. Wenn du morgens aufstehst und dich auf den Tag freust, dann hast du alles im Leben geschafft."