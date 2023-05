"Die Tribute von Panem"-Prequel: Darum geht es in der Vorgeschichte

"Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes" erscheint im November 2023.

von Laura Stunz Seit feststeht, dass die Vorgeschichte von "Die Tribute von Panem" verfilmt wird, fiebern Fans auf den Kinostart von "Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds and Snakes" im November dieses Jahres hin. Ein Trailer gibt jetzt einen ersten Vorgeschmack auf das Prequel.

Mit einem Gesamteinspielergebnis von fast 3 Milliarden US-Dollar zählt die "Die Tribute von Panem"-Reihe zu den erfolgreichsten Filmen. Entsprechend groß war die Begeisterung, als feststand, dass es die Vorgeschichte der fiktiven Zukunftsdystopie ebenfalls auf die Kinoleinwände dieser Welt schaffen wird. Wie auch die vorherigen vier Teile basiert der fünfte Teil der Serie auf der gleichnamigen Buchreihe von Erfolgsautorin Suzanne Collins. Erst 2020 lieferte Collins mit "Die Tribute von Panem X – Das Lied von Vogel und Schlange" den dafür benötigten, heiß ersehnten Roman-Nachschub zur Geschichte rund um Katniss Everdeen und die Hungerspiele.

Werdegang des berüchtigten Präsidenten Snow

Doch anders als Teil 1 bis 4 geht es in der Vorgeschichte nicht um die Heldin der Nation selbst, sondern um den damals 18-jährigen Coriolanus Snow, der in den bisherigen Teilen als kaltblütiger, erbarmungsloser Präsident auftrat. Die Zuschauer erfahren mehr über den Werdegang und das Leben Snows, das ihn letztendlich prägte und zu der Person werden ließ, die er zu Zeiten der 74. Hungerspiele ist: Dem brutalen Präsidenten des Landes "Panem", das von Armut, Ungerechtigkeiten und grausamer Perversion gezeichnet ist.

Zur Erinnerung: "Die Tribute von Panem" spielt in der Zukunft von Nordamerika, das durch Krieg und Naturkatastrophen zum größten Teil zerstört ist. "Sicher" untergebracht sind die Bürger des Landes seither in zwölf sogenannten Distrikten, die sich hinsichtlich ihres Reichtums und ihres gesellschaftlichen Stellenwerts von 1 bis 12 stark unterscheiden. Während Distrikt 1 vorrangig Luxusartikel produziert und sehr reich ist, mangelt es dem Bergbau-Distrikt 12 an Infrastruktur, Lebensmitteln und Trinkwasser. Damit sich die Menschen gegen das diktatorische Regime nicht auflehnen, hat die Regierung die Hungerspiele eingeführt, in denen sich 24 junge Frauen und Männer zwischen zwölf und 18 Jahren bis auf den Tod bekämpfen müssen, bis nur noch ein Tribut übrig bleibt.

64 Jahre vor Katniss Everdeen

Für die Spiele ernennt jeder Distrikt jährlich zwei Tribute per Auslosung. Im Fokus der ersten Teile steht die 16-jährige Katniss Everdeen aus Distrikt 12, die sich anstelle ihrer jüngeren Schwester Primrose freiwillig für die Hungerspiele meldet und letztendlich zusammen mit Peeta Mellark (ebenfalls aus Distrikt 12) durch eine erzwungene Regeländerung gewinnt. Damit lehnt sie sich gegen die Macher der Spiele auf, die ihr Handeln als rebellischen Akt bewerten und wird gleichzeitig zum Symbol des Widerstandes und der Freiheit für die Nation.

Erste Einblicke des Prequel-Trailers entführen die Zuschauer jetzt in die Anfangszeit der Hungerspiele, 64 Jahre vor Everdeens Sieg, in der Snow als Mentor von Lucy Gray - einem weiblichen Tribut aus Distrikt 12 - erstmals an den Hungerspielen mitwirkt. Mentoren bereiten die ihnen zugewiesenen Tribute auf das Überleben in der Arena vor und entwickeln Strategien, um deren möglichst langes Bestehen in den Hungerspielen sicherzustellen. Letztendlich profitieren sie selbst vom Durchhaltevermögen ihrer Schützlinge im Kampf ums Überleben - sie erhalten Gelder und steigen gesellschaftlich mit dem Sieg ihres Tributes weiter auf.

Snow als Mentor in den zehnten Hungerspielen

Zwischen Snow und Grey entsteht im Zuge der zehnten Hungerspiele eine Liebschaft, die ersterer vor allem aufgrund des Selbstzwecks führt. Mit einem möglichen Preisgeld möchte er seine Studiengebühren bezahlen, das Ansehen seiner Familie retten und sich in der Hierarchie Panems behaupten. Auf den ersten Blick bilden Snow und Gray eine Einheit, die sich aber als Trugschluss entpuppt, als Snow Gray schlussendlich für seinen eigenen Vorteil im Stich lässt.

Damit – und mit weiteren Einblicken in seine Kindheitstage – wird ersichtlich, woher Snows äußerst brutale Weltanschauung stammt – und wie er so kaltblütig und entmenschlicht werden konnte, wie er zu Zeiten der 74. Hungerspiele ist. Was der Trailer zum Prequel außerdem verrät: Die damaligen Spiele scheinen noch barbarischer und perfider zu sein als sowieso schon.

Singvögel, falsche Schlangen und Tribute in Affengehegen

Spielemacher Dean Casca Highbottom, der von "Game of Thrones"-Star Peter Dinklage gespielt wird, steckt noch mitten in der Entwicklung des aufwendigen Unterhaltungsformats mit öffentlichen Auftritten, Schaustellungen und atemberaubenden Kostümen, wie man es aus dem ersten und zweiten Teil der Reihe kennt. Tribute werden stattdessen im Affengehege eines Zoos gefangen gehalten, bevor sie in der maroden Arena des Kapitols um ihr Leben kämpfen müssen.

Wie schon der Titel der Vorgeschichte verrät, werden in den zehnten Hungerspielen Schlangen und Singvögel eine wichtige Rolle spielen – und zwar nicht nur symbolisch. Erstere begegnen den Tributen als natürliche Gegner in der Arena, letztere werden – wie so oft – als Botschafter geheimer Nachrichten eingesetzt.

Drehorte in Deutschland

Neben Stars wie Peter Dinklage, treten im Cast unter anderem "West Side Story"-Newcomer Rachel Zegler, "Robin Hood"-Schauspieler Jason Schwartzman, "Euphoria"-Star Hunter Schafer und "How to Get Away with Murder"-Protagonistin Viola Davis auf. Thematisch soll sich die Kino-Adaption stark am Buch orientieren. Wie schon in einigen vorherigen Teilen fanden die Dreharbeiten teils auch in deutschen Städten wie Berlin, Potsdam, Leipzig, Köln, Hattingen und Duisburg statt. Szenen sollen unter anderem am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig sowie auf der Museumsinsel und vor den Stalin-Bauten am Strausberger Platz in Berlin gedreht worden sein. Die Kulisse soll im Film als Megapolis der Zukunft fungieren.

Fans können also gespannt bleiben. "2023 wird die Welt entdecken, wer ein Singvogel ist – und wer eine Schlange", lautet das Fazit von Lionsgate zum Prequel, bei dem, wie bei den vorherigen Teilen auch, Francis Lawrence Regie führt. Während der US-Start von "Die Tribute von Panem 5" für den 17. November 2023 geplant ist, wird der Film in Deutschland bereits am 16. November 2023 anlaufen.