von Gerrit-Freya Klebe Eltons Auftritt beim ESC spaltete die Gemüter: Einige fanden ihn gelungen, viele aber auch völlig daneben und peinlich. Nun rechtfertigt er sich dafür auf seinem Instagram-Kanal.

An Eltons Auftritt beim ESC gab es einige Kritik, sowohl medial als auch auf Twitter und Instagram. Der Grund: Er bot der britischen Moderatorin Hannah Waddingham einen Keks an – und auch seine englische Aussprache ließ in den Augen vieler zu wünschen übrig. Elton hatte um kurz nach Mitternacht verkündet, wie die deutsche Jury gevotet hatte.

Die harsche Kritik ließ den 52-Jährigen nicht unbeeindruckt. Sie belastete ihn sogar so sehr, dass er das Bedürfnis hatte, seine Sichtweise zu erklären. Dass er gezögert hat, ob er sich nun doch äußern soll, ist bereits an seinem Einleitungssatz zu erkennen: "Moin!!! Nun doch ne Stellungnahmen", heißt es in seinem Instagram-Posting.

Er stellt klar: "Zuerst einmal: ja, ich war unfassbar nervös, weil die Aktion nicht mit dem NDR abgesprochen war und ich auch nicht wusste, wie Hannah Waddingham reagieren würde."

Elton erklärt seinen peinlichen ESC-Auftritt

Doch wollte er unbedingt die 48-Jährige beeindrucken: "Das war aber alleine das Ziel, diese tolle Schauspielerin zumindest zum Lachen zu bringen und etwas anders zu sein als die restlichen Nationspeaker. Ich denke, das habe ich geschafft."

Mit seiner Keks-Geste hat er auf eine Filmrolle von Waddingham angespielt: In der Apple-TV-Serie "Ted Lasso" schenkt der gleichnamige Trainer ihr jeden Tag einen Keks in einer Schachtel. Der Grund: Lasso ist neu und Waddinghams Figur gehört der Fußball-Verein, er will sich mit ihr gut stellen. Das versuchte auch Elton – doch viele verstanden die Anspielung nicht, weil sie die Serie nicht kannten.

Doch nicht nur seine Wortwahl, auch sein Outfit wollte Elton im Nachhinein richtig verstanden wissen: "Was meine Klamotten angeht…nun ja…Geschmacksache. Das Shirt war sehr bewusst gewählt (Europasterne in Regenbogenfarben…falls es jemand nicht versteht ) und immerhin ein Sakko dazu."

Er wehrt sich entschieden gegen den Vorwurf, "Deutschland lächerlich gemacht oder peinlich vertreten" zu haben. BBC-Moderatorin Mel Giedroyc habe ihn während der Übertragung nämlich witzig gefunden, wie er schreibt: "Sie lachte auch und fand mich scheinbar sehr sympathisch."

Elton räumt aber ein, dass ein Vorwurf gerechtfertigt sei: "Also: mein Englisch mag aufgrund der Nervosität wirklich nicht gut gewesen sein…dafür entschuldige ich mich."