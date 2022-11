Der gut gelaunte Karl Klammer gab Microsofts Office-Nutzern Tipps bei ihrer Arbeit – und war trotzdem nie beliebt. Nun verkauft Microsoft Pullover mit der Cartoon-Figur darauf – auch für einen guten Zweck.

Aldi hat sie schon im Sortiment, Lidl verkauft sie, ebenso die Brauerei Krombacher und auch Microsoft kann dem Trend nicht tatenlos zuschauen: Der Software-Konzern verkauft einen sogenannten "Ugly Sweater", zu Deutsch "hässlicher Pullover". Das perfekte Kleidungsstück für die nächste Weihnachtsfeier oder Heiligabend im Kreise der Familie, könnte man meinen. Dafür hat sich das Technologieunternehmen in diesem Jahr ein besonderes Motiv ausgewählt: Karl Klammer. Viele Menschen, die mit Microsoft Office-Produkten in den 1990er und 2000er Jahren gearbeitet haben, dürften die lustige Figur noch kennen.

"The Fucking Clown"

Die Cartoonfigur sah aus wie eine immer gut gelaunte Büroklammer und war ein Assistent für Microsoft Office. Karl Klammer beobachtete das Verhalten des Benutzers und gab Tipps, wenn eine bestimmte Tastatur-Eingabe gemacht wurde. Schrieb der Nutzer in dem Textprogramm Word zum Beispiel "Sehr geehrte Damen und Herren" ploppte Karl Klammer mit einer Sprechblase auf und fragte: "Willst du einen Brief schreiben?".

Doch es soll eben auch Menschen geben, die Tipps von Karl Klammer nicht immer positiv wahrgenommen haben. Viele empfanden ihn sogar als nervig. Microsoft Entwickler sollen ihn "TFC" bezeichnet haben, was für "The Fucking Clown" steht. "Clippy", wie Karl Klammer auch genannt wurde, war enthalten in Microsoft Office, Publisher und Office für Mac.

Ab Mitte der 2000er wurde Karl Klammer dann deaktiviert. Trotzdem bleibt er unvergessen, denn im Netz kursieren auch heute noch zahlreiche Clippy-Memes. Welche Figur aus dem Microsoft-Universum könnte also passender für einen "Ugly Sweater" sein als Karl Klammer?! Er wünscht "Happy Holidays" auf dem blauen Pullover, das Windowslogo ist zusätzlich auf der Rückseite zu sehen – und jede Menge Druckpapier verziert das Kleidungsstück.

Microsoft unterstützt mit Karl Klammer gemeinnützige Organisation

Für das Unternehmen sind die auffälligen Weihnachtspullover nicht nur als Spaß gedacht. Mit dem Geld durch den Verkauf wird die "College Success Foundation" unterstützt. Dabei handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation, die Schülerinnen und Schüler mit niedrigen Einkommen dabei hilft, an einer Hochschule studieren zu können und einen Universitätsabschluss zu bekommen.

Quellen: "Microsoft", "Stadt Bremerhaven"