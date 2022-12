Sehen Sie im Video: "Leichenschauhaus" – Fans kritisieren Kim Kardashians neues Anwesen.













Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Auch in der sogenannten schönste Zeit des Jahres. Kim Kardashian muss Kritik für ihr Hausdesign einstecken.





Kim Kardashian hat sich mit zwei neuen Videos etwas aus dem Fenster gelehnt. In den Clips stellte sie ihren Followern auf Instagram ihr Badezimmer und ihre neue Weihnachtsdekoration vor den Badezimmerfenstern vor.





Eine Reihe von Bäumen sind mit funkelnden Lichtern verziert.





Doch die Hater im Internet können die Meinung des Beauty-Moguls nicht teilen. "Sieht irgendwie aus wie ein Mörderhaus", bemerkte ein User. Andere finden die Bäume vor den Fensterscheiben unheimlich. "Ich habe das Gefühl, dass ich in diesem riesigen Haus ständig Angst haben würde", stimmte ein anderer Skeptiker zu.





Bereits am Dienstag musste Kardashian Kritik für ihr Hausdesign einstecken. Nachdem sie Fotos ihres monochrom beigefarbenen Hauses gepostet hatte, hagelte es Kommentare wie: „Wir sollten die neue Linie „die Leichenhalle" nennen.

