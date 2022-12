Im Dezember 1953 erschien in den USA die erste Ausgabe des "Playboy". Darin posierte die kaum bekleidete Marilyn Monroe. Sehr zur Freude der Leser, die damit wussten, was sie von diesem Magazin erwarten dürfen. Es dauerte 19 Jahre, ehe eine deutsche Ausgabe in den Läden lag. Am 1. August 1972 erschien, auf dem Höhepunkt der "Sexwelle", der erste deutsche "Playboy".

In diesem Jahr jährt sich dieses Ereignis zum 50. Mal, und zur Feier dieses Jubiläums gibt es einen eigenen Bildband: "50 Jahre Playboy Deutschland" ist im Verlag Salz und Silber der Hutter & Helden erschienen. Er enthält 256 Seiten und kostet 50 Euro.

Lesen Sie auch: Hugh Hefner: Sein Haus, seine Häschen, seine Partys