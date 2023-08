"Ragnarök": Welche logische Erklärung es für das umstrittene Ende gibt

© Courtesy of Netflix © 2023

Magne, Wiedergeburt des Gottes Thor, mit seinem Hammer in "Ragnarök"

von Gerrit-Freya Klebe Das Ende der Netflix-Serie "Ragnarök" wühlt viele Fans auf. Doch es gibt eine logische Erklärung für alles, was in der finalen Folge passiert ist.

Nach drei Staffeln ist die Netflix-Serie "Ragnarök" nun zu Ende, neue Staffeln sind nicht geplant. Doch das Staffelfinale hat viele Fans aufgewühlt, teilweise sogar wütend gemacht. In den Augen einiger macht es die ganze Serie kaputt.

Der Grund: Hauptfigur Magne, der sich als unzuverlässiger Erzähler entpuppt. Aus Romanen und Serien ist man es meist gewöhnt, dass die Hauptperson verlässlich ist und die Fakten der Wahrheit entsprechen. Doch bei "Ragnarök" scheint das nicht der Fall zu sein.

Bereits zu Beginn erfährt Magne, dass er die Reinkarnation des nordischen Gottes Thor ist. Auch sein Halbbruder Laurits ist mit der nordischen Mythologie verbandelt, er soll Unglücksgott Loki sein. Auch andere Mitschüler von Magne erfahren im Laufe der Folgen, dass sie Götter sind. Etwa Iman, die als Wiedergeburt der nordischen Liebesgöttin Freya gilt.

"Ragnarök": Es gibt eine Erklärung für das Ende der Serie

Neben dem Mythologie-Strang geht es in der Serie auch um klassische Coming-of-Age-Themen: Liebe, Schulstress und typische Teenager-Probleme, dazwischen immer wieder atemberaubende Naturaufnahmen vom Schauplatz Norwegen.

Doch nebenbei werden auch Magnes psychische Probleme erwähnt. Und eine Comicreihe.

"Bereits in der ersten Staffel erklärte Magnes Mutter, dass ihr Sohn als Kind unter paranoider Schizophrenie litt und Zuflucht in seinen Thor-Comics suchte. Diese hat er auch nach dem Tod seiner Freundin Isolde in Staffel 1 wieder stärker konsumiert und sie könnten seinen Wahn ausgelöst haben", erklärt das Portal "Film.at".

Streaming News von Netflix und Co. Johnny Depps Tochter verliert ihre erste große Hauptrolle wieder 1 von 53 Zurück Weiter 1 von 53 Zurück Weiter 29. August 2023

Es war die erste größere Rolle für die Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis. Doch nun wird Lily-Rose Depps Serie "The Idol" nach nur einer Staffel wieder abgesetzt, wie unter anderem das Branchenmedium "Variety" berichtet. "'The Idol' war eine der provokantesten HBO-Serien und wir freuen uns über die starke Publikumsresonanz", sagte ein Sprecher von HBO. "Nach reiflicher Überlegung haben sowohl HBO als auch die Macher und Produzenten beschlossen, keine zweite Staffel zu produzieren." In der Serie geht es um eine junge Sängerin (gespielt von Depp), die nach einem Nervenzusammenbruch nochmal neu anfangen will. Auch Sänger The Weeknd spielt eine der Hauptrollen an Depps Seite. Doch so richtig gut kam das Format beim Publikum nicht an. Auf IMDB etwa kritisieren Zuschauer die Sexszenen, die sie als "fragwürdig" bezeichnen. Mit einer durchschnittlichen Wertung von 4,8 bei zehn möglichen Punkten schneidet die Serie nicht besonders gut ab. Eventuell auch ein Grund, warum sie eingestellt wird. Lily-Rose Depp versucht sich neben der Schauspielerei auch als Model für die Luxusmarke Chanel. Den guten Genen und Beziehungen ihrer Eltern sei Dank dürfte das nächste große Projekt nicht lange auf sich warten lassen. Mehr

Die Theorie würde allerdings auch bedeuten, dass "die Handlung von drei Staffeln nicht wirklich passiert ist". Das Portal hat deshalb noch eine andere Lösung gefunden, die vielleicht einige Fans versöhnen könnte. Ein Detail spricht nämlich gegen die Theorie: "In manchen – scheinbar eingebildeten – Szenen war Magne gar nicht dabei. Soll er sich etwa auch Kämpfe zwischen anderen Gött:innen und Ries:innen vorgestellt haben? Das ist zwar möglich, aber unwahrscheinlich."

Das würde bedeuten, dass nur einige Szenen der letzten Folge aus Magnes Fantasie stammen. Die finale Schlacht, in der Mythologie "Ragnarök" genannt, fand nämlich wirklich nur in seinen Gedanken statt. Der Rest der Serie wäre dann aber logisch.

Zusätzliche Quelle: "Film.at"