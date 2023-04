von Gerrit-Freya Klebe Super Mario und Luigi – die beiden kennen die meisten noch von der Nintendo-Konsole. Doch nur die wenigsten wissen, warum sie Schirmmütze und Schnurrbart tragen.

Blauer Klempneranzug, rote Mütze mit einem M, weiße Handschuhe und Schnurrbart: Super Marios Aussehen ist unverkennbar. In etlichen Videospielen flimmerte er über den Bildschirm, durchquerte grüne Röhre um grüne Röhre, um am Ende ein ums andere Mal Prinzessin Peach aus Bowsers Fängen zu befreien.

Auch Spiele wie Mario Party und Mario Kart erlangten Kultstatus und werden noch heute von vielen Erwachsenen gern gespielt. Doch die Namen von Mario und seinem Kompagnon Luigi sind kein Zufall: "Dass Mario und Luigi Italiener sind und heißen, wie sie heißen, verdanken sie einem Streit um Mieteinnahmen", berichtet der "SWR".

Der Immobilienunternehmer Mario Seagle habe Anfang der 1980er-Jahre nahe Seattle ein Lagerhaus an Nintendo vermietet. "Wegen Mietrückständen soll Seagle eines Tages in den Geschäftsräumen von Nintendo den damaligen Amerika-Chef Minoru Arakawa lautstark vor versammelter Belegschaft zur Zahlung aufgefordert haben."

"Super Mario Bros.": Marios Name hat eine ganz besondere Bedeutung

Die Streitigkeiten konnten zwar geklärt werden, doch Nintendo verewigte den Vornamen des Vermieters in den Videospielen. Vorher wurde die kleine Figur nämlich "Jumpman" genannt.

Wie der "SWR" berichtet, hat auch das Aussehen von Mario und seinem Bruder Luigi praktische Gründe: Ihre Schirmmützen etwa waren einfacher für die Spielemacher zu entwickeln. Denn so mussten sie "keine Frisur animieren, die sich mit den Sprüngen bewegen müsste". Stattdessen sitzt die Mütze immer perfekt an Ort und Stelle.

Auch der markante Schnurrbart verlieh den beiden nicht nur einen einmaligen Look, es mussten auch keine wechselnden Gesichtsausdrücke animiert werden. Ob die beiden lächeln oder verbissen schauen, ist in den Games tatsächlich nie zu erkennen.

Anders dürfte das im neuen Film "Der Super Mario Bros. Film" sein, der ab 5. April 2023 im Kino läuft. Dort müssen die beiden Klempner die Welt vor Bowser und den Koopas beschützen. Im Trailer ist zu sehen, dass auch die legendäre Regenbogen-Strecke aus Mario Kart in einer Sequenz vorkommt. Neben Super Mario sind auch Prinzessin Peach, Toad und Luigi mit von der Partie.

Dessen Namensherkunft sei allerdings nicht so aufregend wie bei seinem Bruder: "Der Name gehörte in den 1980er-Jahren zu den beliebtesten Männernamen Italiens und außerdem erinnert er an das japanische Wort für 'Ähnlichkeit'", schreibt der "SWR".

