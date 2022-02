Sehen Sie im Video: Von der übergewichtigen Rentnerin zur Fitness-Influencerin– und das mit 75 Jahren.

































Was für eine beeindruckende Verwandlung: Von der übergewichtigen Rentnerin zur Fitness-Influencerin – und das mit erstaunlichen 75 Jahren.





Die Transformation der Kanadierin Joan MacDonald beginnt vor fünf Jahren.

Die 70-Jährige leidet an Gelenkschmerzen und hat einen erhöhten Blutdruck, gegen den sie Medikamente einnehmen muss.

Als ihr Arzt MacDonald mitteilt, sie müsse die Dosis erhöhen, entscheidet sich die Kanadierin dazu, etwas in ihrem Leben zu ändern.





Mit der Hilfe ihrer Tochter Michelle, die selbst Fitnesstrainerin ist, stellt sie die Ernährung um und wird sportlich aktiv.

2017 fliegt MacDonald in das mexikanische Tulum, beginnt im Fitnessstudio ihrer Tochter zu trainieren und ändert ihre Essgewohnheiten.





Die harte Arbeit lohnt sich: Nach einem Monat verliert sie viereinhalb Kilo und kann ihre Medikamentendosis reduzieren. MacDonald merkt den Unterschied und bleibt am Ball.

Insgesamt speckt die 75-Jährige 29 Kilo ab und auch die Medikamente für ihren Bluthochdruck braucht sie nicht mehr.





Mittlerweile geht die Fitness-Influencerin fünf Tage die Woche ins Fitnessstudio.

Auf den Rat ihrer Tochter hin erstellt sie einen Instagram-Account, um ihre Erfolgsgeschichte mit anderen Menschen zu teilen. Neben ihrem Account mit eineinhalb Millionen Followern, auf dem die 75-Jährige regelmäßig Videos und Fotos ihres Fitnessalltags postet, betreibt sie eine Webseite sowie eine eigene App.

Auch, wenn es kein leichter Weg für MacDonald war, zeigt die 75-jährige doch, dass es nie zu spät ist sein Leben zu ändern – egal in welchem Alter.

