Charles III. mit der prachtvollen Imperial State Crown auf dem Kopf: Der Anblick war noch immer etwas ungewohnt, als der britische Monarch kürzlich erstmals mit einer "King's Speech" das Parlament in London eröffnete. Obwohl er am 14. November bereits seinen 75. Geburtstag feiert, ist er noch immer ein Neuling auf dem Thron. Als seine Mutter Queen Elizabeth II. im Jahr 2001 ihren 75. Geburtstag beging, war sie immerhin schon fast ein halbes Jahrhundert Königin.

Seit dem Tod der Monarchin am 8. September 2022 ist Charles König. Offiziell gekrönt wurde er am 6. Mai dieses Jahres in der Westminster Abbey. Seine Vorbereitung auf den Thron hat aber schon viel früher angefangen. Seit seiner Geburt war klar, dass Charles aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwann einmal der König von England sein würde. Der 75-Jährige blickt dabei auf ein turbulentes und abwechslungsreiches Leben zurück.