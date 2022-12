InEar-Kopfhöhrer ATH-TWX9: Steril in die Ohren

Sie spielen in der Preisklasse der Apple Airpods, können jedoch ein paar Dinge mehr als ihr großer Mitbewerber. Die neuen InEar-Kopfhöhrer des japanischen Audio-Unternehmens Audio-Technica nehmen es in Sachen Klanggüte entspannt mit den hochwertigen Apple Airpods auf. Zusätzlich gibt es eine Bluetooth Multipoint-Unterstützung, also die gleichzeitige Verbindung zu zwei Bluetooth-Geräten und eine Hygiene-Funktion. Sehr japanisch. Beim Einlegen in die Ladeschale werden die InEar-Kopfhöhrer mit UV-Licht bestrahlt und so desinfiziert. Noise-Chanceling beherrschen die eleganten Ohrstecker ebenfalls. Was japanische Technik-Unternehmen indes selten beherrschen ist ein Gespür für griffige Produktnamen: ATH-TWX9 klingt eher nach einer Geheimwaffe aus einem Godzilla-B-Movie der Siebziger.

