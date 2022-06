Wenn die Temperaturen in die Höhe schnellen, wird der Alltag in nicht klimatisierten Räumen zur Qual. Damit Sie nicht zu sehr ins Schwitzen geraten, stellen wir Ihnen zehn kühlende Gadgets vor.

1. Kühlendes Multifunktionstuch

Affiliate Link -28% Effektiv kühlendes Multifunktionstuch Jetzt shoppen 8,99 € 12,54 €

Manchmal lässt es sich nicht verhindern, dass man trotz der hohen Temperaturen den ganzen Tag im Freien unterwegs ist. Hier ist die Gefahr besonders hoch, dass Ihnen die Hitze im wahrsten Sinne des Wortes zu Kopf steigt. Damit Sie keinen Sonnenstich bekommen, sollten Sie ein kühlendes Multifunktionstuch mit sich führen. Die Wirkung wird durch Nässe bzw. das Auswringen und Ausschütten aktiviert und hält bis zu vier Stunden an. Egal, ob sie es als Handtuch, Halstuch oder Kopfbedeckung verwenden.

Das Tuch erhalten Sie hier.

2. Gartendusche

Affiliate Link Gartendusche Sunny Style Jetzt shoppen 104,82 €

An heißen Sommertagen ist ein Garten Gold wert. Wenn Sie das schöne Wetter in ihrer heimischen Grünanlage genießen wollen, sich aber zeitgleich nach einer erfrischen Abkühlung sehnen, empfehlen wir Ihnen eine Gartendusche. In nur wenigen Minuten ist der bewegliche und höhenverstellbare Wasserspender aufgebaut und kann Sie im Freien – sowohl im Garten als auch auf der Terrasse – mit kühlem Nass versorgen.

Die Dusche gibt es hier.

3. Eisblock-Getränkekühler

Affiliate Link SL-Eisblock - Getränkekühler 0,5 Liter Flaschen Jetzt shoppen 11,99 €

Wenn die Temperaturen in schwindelerregende Höhen steigen, schmelzen Eiswürfel innerhalb von Sekunden weg. Dadurch wird es besonders schwer, ein kühles Getränk in der Sonne zu genießen – es sei denn, Sie haben einen Getränkekühler. Die vorgefertigte Form wird mit Wasser gefüllt und im Eisfach gefroren, der fertige Eisblock kann anschließend über alle Flaschen, die sich in einer Getränkekiste befinden, gestülpt werden und den Inhalt kühlen.

Hier gibt es den Eiskühler.

4. Kühlendes Gelkissen

Affiliate Link Kühlendes Gelkissen zur Regulierung der Körpertemperatur Jetzt shoppen 25,97 €

Die Hitzewelle besonders heftig zu spüren bekommen vor allem jene Menschen, die in einer Dachgeschosswohnung leben. Die Räume heizen sich tagsüber dermaßen auf, dass sie auch in der Nacht viel zu warm sind. Damit Sie dennoch in den Schlaf finden, können Sie ein kühlendes Gelkissen verwenden. Legen Sie die Matte eine halbe Stunde lang in den Kühlschrank, anschließend wird es auf das Kissen oder in den Kissenbezug rein gelegt.

Das Kissen finden Sie hier.

5. Mini-USB-Ventilator

Affiliate Link Mini USB Ventilator Jetzt shoppen 17,99 €

Wenn die Temperaturen in schwindelerregende Höhen klettern, macht es keinen Sinn mehr, das Fenster zu öffnen: Es würde ja doch nur heiße Luft hineinströmen. Wenn Sie den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen müssen, wird Ihnen die drückende Hitze ganz schön aufs Gemüt schlagen – aus diesem Grund kann eine kühle Brise, die Ihnen um die Nase weht, wahre Wunder bewirken. Möglich wird das mit einem Mini-Ventilator, den Sie einfach via USB-Schnittstelle an Ihren PC anschließen.

Den Ventilator gibt es hier.

6. Gel-Gesichtsmaske

Viele Menschen neigen bei hohen Temperaturen zu Spannungs- und Kopfschmerzen. Sei es durch die drückende Hitze oder aber durch einen unruhigen Schlaf, der durch die warme Raumluft hervorgerufen wird. In beiden Fällen kann eine kühlende Gel-Gesichtsmaske Abhilfe schaffen. Legen Sie Maske für eine halbe Stunde in den Kühlschrank oder ins Eisfach und danach auf Ihr Gesicht – schon nach wenigen Minuten werden Sie die angenehme Kälte-Entspannung bemerken.

Die Maske finden Sie hier.

7. Kühlmatte für Haustiere

Affiliate Link Kühlmatte für Hunde & Katzen Jetzt shoppen 39,99 €

Auch Hunde und Katzen leiden bei hohen Temperaturen unter der sengenden Hitze und flüchten in den Schatten. Wenn Sie Ihrem Haustier etwas Gutes tun und ihm dabei helfen wollen, seine Körpertemperatur zu regulieren, ist die Anschaffung einer Kühlmatte (kombiniert aus Cooling Gel und Schaumstoff) äußerst sinnvoll. Das selbst kühlende Kissen funktioniert ganz ohne Strom – und wird erst bei Körperkontakt aktiviert.

Die Kühlmatte gibt es hier.

8. Tragbarer Mini-Kühlschrank

Affiliate Link -15% AstroAI 2 in 1 Mini Kühlschrank Jetzt shoppen 39,94 € 46,99 €

Wenn Sie viel Zeit im Auto oder im Büro verbringen, bekommen Sie wahrscheinlich die volle Wucht der Hitzewelle zu spüren. Um einen kühlen Kopf zu bewahren, sollten Sie viel trinken – was jedoch gar nicht so einfach ist, wenn Sie z.B. keinen Kühlschrank vor Ort haben. Hier empfehlen wir Ihnen einen mobilen Mini-Kühlschrank mit vier Litern Stauraum, den Sie bequem und einfach über die Steckdose oder über die Buchse im Fahrzeug anschließen können.

Den Kühlschrank gibt es hier.

9. Zerstäuber für draußen

Affiliate Link Hydrogarden Outdoor Misting System Jetzt shoppen 42,99 €

Standen Sie auch schon einmal etwas länger im Supermarkt vor dem Gemüseregal, das mithilfe eines feinen Zerstäubers kühl gehalten wird? Den gleichen Effekt können Sie sich auch nach Hause bzw. in den Garten holen: Die Dampfdüsen können unter der Markise oder am Sonnenschirm im Freien befestigt werden – die feine Wolke aus mikroskopisch kleinen Wassertropfen soll die unmittelbare Umgebung um bis zu 11 Grad herunterkühlen können.

Den Zerstäuber gibt es hier.

10. Eiscreme-Maschine

Affiliate Link -44% Krups GVS241 Eismaschine Venice Perfect Mix Jetzt shoppen 69,96 € 124,99 €

Jeder liebt Eiscreme: Alleine im letzten Jahr haben wir im Schnitt 8,3 Liter Speiseeis pro Kopf verdrückt. Und das wird 2020 sicherlich nicht anders sein. Dennoch ärgern wir uns zuhauf über die steigenden Preise pro Kugel Eis, warum also nicht in die Eigenproduktion gehen? Zum einen können Sie alle Zutaten verwenden, die Sie am liebsten mögen. Zum anderen können Sie sich einen Vorrat zulegen, um die heißen Tage zu überstehen.

Hier gibt es die Eismaschine.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.