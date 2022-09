Ende August starb die Mutter des Hollywood-Schauspielers. In einem E-Mail-Interview spricht er über ihr "größtes Geschenk".

Hollywood-Schauspieler Shia LaBeouf ("Transformers") spricht in einem Interview über den Tod seiner Mutter. "Sie wurde von vielen geliebt und von zu wenigen gekannt. Gott segne dich, Mama", schrieb der 36-Jährige in einem E-Mail-Interview des Branchenblatts "The Hollywood Reporter".

Dem Bericht zufolge starb die Mutter des Schauspielers Ende August im Alter von 80 Jahren. "Ihr größtes Geschenk an mich war, dass sie mir in ihrem Sterben die Notwendigkeit einer Beziehung zu Gott vor Augen führte."

Der Schauspieler hatte in einem Ende August veröffentlichten Youtube-Interview mit dem Bischof Robert Barron gesagt, dass er sich in Vorbereitung für die Rolle als Pater Pio dem katholischen Glauben angenähert habe. "Ich wollte kein Schauspieler mehr sein, und mein Leben war ein Chaos, ein einziges Chaos", sagte der Schauspieler in dem Clip. Der Film "Padre Pio" soll bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig gezeigt werden. Der Kapuzinermönch Pater Pio (1887-1968) ist einer der beliebtesten Nationalheiligen Italiens.