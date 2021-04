Alicia Keys zählt zu den größten Popstars unserer Zeit. Mit 40 sieht sie noch immer so aus wie vor zehn Jahren. Sie verrät dem stern, wie sie das schafft – und ihre Tipps lassen sich ganz einfach im Alltag umsetzen.

Alicia Keys zählt zu den größten Popstars unserer Zeit. Doch die Sängerin ist nicht nur für ihre Songs bekannt: Die 40-Jährige setzte unter anderem ein Statement, weil sie sich lange ungeschminkt auf den roten Teppichen zeigte. Sie will damit für mehr Selbstliebe plädieren und zeigen, dass man auch mit mehr Natürlichkeit ein Hingucker sein kann.

Seit Kurzem hat die zweifache Mutter auch eine eigene Marke, die zu ihrer Philosophie passt: Mit dem Produkten von "Keys Soulcare" soll man von innen seine Schönheit finden, um sie nach außen auszustrahlen.

Alicia Keys: Selbstliebe und Selbstfürsorge sind die Schlüssel zu Schönheit

Dazu erklärt Alicia Keys: "Ich war schon immer fasziniert davon, wie wir uns von innen nach außen um uns selbst kümmern können. Ich habe selbst immer mit meiner Haut gekämpft und irgendwann erkannte ich, dass es wegen der Energie war, die ich in mir trug: toxische Emotionen oder Beziehungen, die eine große Rolle spielten, wie ich von innen nach außen reflektierte. Ich merkte, dass Selbstfürsorge und Selbstliebe besonders wichtig sind. Und ich weiß, dass wir oft nicht wissen, wie man selbst darauf zugreifen kann."

Dem stern sagt sie im Gespräch: "Durch meine erste Schwangerschaft hat sich einiges in mir verändert. Ich habe mich von den Leuten getrennt, die mir und dem Baby nicht gut taten. Ich habe mehr Wasser getrunken, meine Vitamine genommen und wollte einfach, dass es mir und dem Baby gut geht. Da habe ich erst gemerkt, wie wichtig es ist und was es für einen Einfluss hat, wenn man auf sich selbst achtet." Aus dieser positiven, puren Einstellung heraus habe sich auch ihre Marke entwickelt. "Mir hat immer Pflege gefehlt, die dazu passt und diese Einstellung vermittelt." Auf ihren Produkten findet sich daher auch immer ein motivierender Spruch.

Keys' Tipp für eine tolle Ausstrahlung: sich selbst jeden Tag ein paar Minuten Zeit nur für sich selbst nehmen. Am besten bei der Hautpflege im Bad, indem man zum Beispiel seine Hautcreme mit einem Jade-Roller in Ruhe in die Haut einarbeitet. "Wir sind die ganze Zeit so beschäftigt, dass ich nicht glaube, dass wir diese kleinen Rituale ganz bewusst für uns selbst erschaffen." Diese seien aber wichtig: "Selbst die fünf Minuten, die es braucht, um mein Gesicht zu waschen – wenn ich in der Lage bin, diesen Raum für mich selbst zu schaffen, fühle ich mich schöner und mächtiger. Das ist Soulcare." "Soulcare" bedeute also, auf sich selbst und sein Seelenheil zu achten, um selbstbewusst sein zu können und Schönheit sowie Zufriedenheit auszustrahlen.

Es sei wichtig, in Balance zu bleiben und sich selbst nicht zu verlieren. Zwar wirke sie oft wie die Ruhe selbst, doch Alicia Keys erklärt im Gespräch: "Ich bin auch nicht immer in Balance. Ich habe Kinder und bin auch manchmal mit allem überfordert. Aber ich versuche immer, mir trotzdem Zeit für mich zu nehmen, aber genauso auch quality time mit der Familie. Es ist wichtig, das zu tun, was einen wirklich zufrieden macht und sich dafür immer wieder bewusst Zeit zu nehmen." Meditieren, Routinen entwickeln und gesunde Ernährung gehören natürlich auch zu einem ausgeglichenen Lifestyle, so die Sängerin.

Alicia Keys' Tipp für die Hautpflege

Zwar kommt Schönheit laut Alicia Keys vorrangig von innen und transportiert sich dann nach außen. Trotzdem sei es wichtig, auch von außen die Haut zu pflegen und mit guten Inhaltsstoffen zu versorgen. Dazu sagt die Sängerin: "Normalerweise habe ich ein wenig Angst vor Cremes, weil sie sich wie ein 'Fettanfall' anfühlen können." Sie setzt daher auf leichte Cremes mit natürlichen Inhaltsstoffen, wie ihre eigene "Transformation-Creme" mit Inhalten des Malachit-Kristalls, der entschlackend und beruhigend wirken soll. "Ich liebe es, wie sich das anfühlt, wie es riecht und wie leicht es auf meiner Haut ist." Bei einem gesunden Lebensstil mit Pausen für sich selbst reichen leichte Texturen aus, um die Haut zu versorgen, so Keys' Philosophie.

Wer sich also bewusst Rituale für sich selbst schafft, sich täglich ein paar Minuten Zeit nimmt, um seine Hautpflege rundum zu zelebrieren, mit sich selbst im Reinen ist und sich für natürliche, gute Inhaltsstoffe in seiner Kosmetik entscheidet, strahlt von innen und außen. Und um diese Tipps umzusetzen, muss man nun wirklich kein Popstar sein.

