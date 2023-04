In diesem Jahr dreht sich alles um den beliebten Jeansstoff. Der stern zeigt den All Denim Trend

Der All Denim Trend ist zurück! Von der Hose bis zur Jacke: Der klassische Jeansstoff ist wieder in aller Munde. Doch wie kombiniert man ihn am besten? Der stern hat die neuesten Styling-Tipps zusammengefasst.

Denim ist seit Jahren ein fester Bestandteil der Modewelt und erlebt derzeit ein unglaubliches Comeback. Schon oft wurde das Mode-Aus der Jeansmodelle prophezeit, doch Totgesagte leben bekanntlich länger. In diesem Fall könnte die Beliebtheit womöglich an all den Vorteilen liegen, die Denim zu bieten hat: Der robuste Stoff aus Baumwolle ist nicht nur bequem und langlebig, sondern auch vielseitig und zeitlos. Obwohl Denim schon immer in Mode war – mal mehr oder weniger –, erlebt er derzeit eine Renaissance und hat seinen Weg zurück auf den Laufsteg und in den Kleiderschrank gefunden.

Warum ist der Denim Trend so beliebt?

Einer der Gründe für den derzeitigen Denim-Trend ist seine Vielfältigkeit. Obwohl Jeans als das bekannteste Denim-Kleidungsstück gelten, gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Modellen und Schnitten. Von Skinny-Jeans bis hin zu Schlaghosen – es gibt für jeden Geschmack und jede Figur die passende Denim-Hose. Aber auch Jacken, Hemden, Kleider und Accessoires werden aus Denim gefertigt und sind in allen möglichen Farben und Waschungen erhältlich.

Dieses Jahr können Sie sogar Jacke und Hose miteinander kombinieren – mehr ist mehr in diesem Fall. Die Kombination aus beidem nennt sich Double-Denim. Mithilfe einer Jeansjacke und einer Jeanshose wird ein kompletter Look kreiert. Auch verschiedene Waschungen und Texturen sind erlaubt. So wird der Style nicht langweilig. In diesem Artikel werden einige Jeans-Kleidungsstücke vorgestellt, die jede:r besitzen sollte.

All Denim Trend: Die Skinny-Jeans

Skinny-Jeans sind seit Jahren ein Trend und halten sich bis heute. Sie sind perfekt für den lässigen Look, können aber auch aufgehübscht werden, um ein schickeres Outfit zu kreieren. Sie sind auch ideal, um Ihre Lieblingssneaker zur Schau zu stellen.

Die Bootcut-Jeans

Bootcut-Jeans sind eine großartige Option für diejenigen, die eine Alternative zur Skinny-Jeans suchen. Sie sind an den Oberschenkeln eng, öffnen sich jedoch ab dem Knie. Sie sind perfekt, um sie über Stiefel oder Boots zu tragen.

Das Jeanskleid

Ein Jeanskleid ist eine weitere großartige Option für den All-Denim-Look. Es ist eine einfache und bequeme Art, den Trend zu tragen, ohne sich über die Kombination von verschiedenen Stücken Gedanken machen zu müssen. Kombinieren Sie es mit einigen stylischen Accessoires wie Statement-Ohrringen und High Heels, um den Look aufzupeppen.

Die Jeansjacke

Die Jeansjacke ist ein weiteres unverzichtbares Kleidungsstück. Sie ist ideal für kältere Tage oder um ein Outfit aufzulockern. Sie kann mit einer Vielzahl von Outfits kombiniert werden, von einem einfachen T-Shirt bis zu einem schickeren Outfit.

Die Jeansshorts

Jeansshorts sind perfekt für den Sommer und können mit fast allem getragen werden. Sie sind ideal für den lässigen Look. Aber Sie können sie auch aufwerten, indem Sie sie mit einem hübschen Top oder Bluse kombinieren.

Denim-Accessoires

Für diejenigen, die den All Denim Look nicht vollständig umsetzen möchten, sind Denim-Accessoires eine großartige Option. Ein Denim-Rucksack oder eine Denim-Kopfbedeckung können Ihrem Outfit eine stilvolle Note verleihen und den All-Denim-Trend auf eine subtile Art und Weise umsetzen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der All Denim Trend in diesem Jahr ein großes Comeback feiert. Von Jeansjacken und -hemden bis hin zu Hosen und Kleidern – Denim scheint in allen möglichen Formen und Variationen aufzutauchen. Mit ein paar geschickten Styling-Tipps lässt sich der Look sogar für das Büro oder eine schicke Veranstaltung anpassen.

