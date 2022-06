Prozess Depp vs. Heard

Prozess Depp vs. Heard Expertin sagt: "Wir alle haben Amber Heard im Stich gelassen"

Amber Heard sah sich während ihres Verleumdungsprozesses gegen Ex-Mann Johnny Depp einer Flut von Hasskommentaren im Netz ausgesetzt. Doch dieser Umgang könnte neben Heard auch einer ganzen jungen Generation schaden: Nicht nur die Schauspielerin wurde im Stich gelassen.

Amber Heard wurde im Prozess gegen Johnny Depp für schuldig befunden. Die Jury verurteilte sie, 8,35 Millionen Dollar an ihren Ex-Mann zu zahlen. Doch während der Verleumdungsfall zwischen den beiden Schauspielern vor einem Gericht in Virginia verhandelt wurde, fand im Internet ein weiterer Prozess statt, bei dem das Urteil stark in Richtung Depp als "wahres Opfer" tendierte. Wochenlang überschwemmten Memes und Reels, die Heard als "Lügnerin", "Psychopathin" und "Manipulatorin" bezeichnen, die sozialen Medien. Sie machten sich über ihre Haare, ihr Outfit und ihre Mimik lustig und wünschten ihr manchmal sogar den Tod.

Amber Heard: Einige User haben schon Angst, sich auf ihre Seite zu stellen

In den Kommentaren zu den Livestreams des Prozesses wurden Depps gewalttätige Texte heruntergespielt ("lol Johnny") und seine Anschuldigungen gewürdigt. In einer Reihe von Texten sagte Depp, dass er Heard "verbrennen" wolle und dass er "ihre verbrannte Leiche ficken" würde, um "sicherzustellen, dass sie tot ist". Hingegen wurden die Bilder von Heards Verletzungen als "Photoshop" bezeichnet und ihre Aussagen mit Kotz-Emojis versehen. Die bissigen Kommentare haben schon eine verstummende Wirkung. Einige User haben bereits zu viel Angst, sich gegen Depp auszusprechen, weil sie nicht wollen, dass "seine Horde" sie angreift.

"Ich denke nicht, dass wir nur Amber Heard im Stich gelassen haben. Ich denke, wir haben alle Frauen im Stich gelassen, die geschlechtsspezifische Gewalt erfahren haben", sagte Mandi Gray, Expertin für Geschlechtergerechtigkeit und Forscherin an der Universität von Calgary, gegenüber "Vice News". Diese Aussage kann auch Farrah Khan gegenüber "Vice News" bestätigen, sie ist Anwältin für Geschlechtergerechtigkeit: "Man braucht ein ganzes Dorf. Es geht nicht nur um die Person, die Schaden anrichtet, sondern auch um die Menschen in ihrem Umfeld, die dies ermöglichen, unterstützen und fördern."

Beide haben auch darauf hingewiesen, dass Verleumdungsklagen sehr oft von Missbrauchstätern benutzt werden, um Überlebende weiter zu kontrollieren und zu zwingen. Gray, die das Phänomen untersucht hat, sagte, solche Gerichtsverfahren seien eine "Möglichkeit, Menschen, vor allem Frauen, öffentlich zu demütigen und Kontrolle zu gewinnen". Das liegt zum Teil daran, dass man bei einer Klage einen großen Teil seines Lebens preisgeben muss: Textnachrichten zwischen Freunden und Familien, E-Mails und mehr, die dann vor Gericht untersucht werden. "Es ist ein sehr invasiver Prozess", sagte Gray und fügte hinzu, dass die Täter durch die Einleitung von Verleumdungsklagen auch versuchen können, "das Blatt zu wenden". "Dieser Fall ist nicht die Ausnahme. Er ist die Regel."

Netflix, Prime Video und Joyn Von "Aquaman" bis "Zombieland": Sieben Filme mit Amber Heard, die man jetzt streamen kann 1 von 7 Zurück Weiter Zurück Weiter "Aquaman" auf Netflix (2018)

Unter der Meeresoberfläche herrscht Unruhe: König Orm von Atlantis spinnt Intrigen und versucht, die unterschiedlichen Unterwasser-Völker zu einen – im Kampf gegen die Menschen. Der Oberflächenwelt droht Gefahr. Arthur Curry alias Aquaman (Jason Momoa) weiß, dass es bei diesem Krieg nur Verlierer geben kann. Deshalb stellt er sich seiner Verantwortung. Zusammen mit Mera (Amber Heard) muss Arthur nicht nur König Orm aufhalten, sondern auch einen besonderen Dreizack des alten Königs auftreiben. Nur so kann wieder Frieden in Atlantis herrschen. Mehr

Für andere Frauen, insbesondere für farbige oder ärmere Frauen, würde dies wahrscheinlich noch schlimmer ausfallen. Heards Sexualität wurde während ihres Streits mit Depp als Waffe eingesetzt: Die Boulevardpresse hat sie als promiskuitiv dargestellt und ihr unterstellt, Depp betrogen zu haben. Und das alles, weil sie sowohl mit Männern als auch mit Frauen ausgegangen ist. Aber der "Aquaman"-Star sei weiß und konventionell attraktiv. "Wenn wir also eine weiße Cis-Frau so schlecht behandeln, was sagen wir dann den anderen?" fragte Khan.

Der Fall Heard hat auch das Potenzial, das Verständnis junger Menschen für sexuelle und häusliche Gewalt zu prägen. Allein auf TikTok wurde der Hashtag #justiceforjohnnydepp 16,3 Milliarden Mal aufgerufen – im Vergleich zu nur 53,6 Millionen für #justiceforamberheard. Etwa ein Drittel der TikTok-Nutzer in den USA ist zwischen 10 und 19 Jahre alt und mehr als die Hälfte sind Frauen. Sie werden zweifelsohne Depp-Heard-Inhalte sehen. Viele dieser Nutzer werden selbst von sexueller und häuslicher Gewalt betroffen sein, wie Khan betonte.

"Es ist ein Thema, das wir ernst nehmen sollten, denn dies ist eine der größten öffentlichen Fehlinformationskampagnen, die wir je über häusliche Gewalt gesehen haben", sagte Khan. "Dieser Fall prägt das Bild, das junge Menschen von häuslicher Gewalt haben."

Quelle: "Vice News"