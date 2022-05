Amber Heard berichtet im Prozess, dass sie bereits während ihrer Flitterwochen Angst vor Johnny Depp hatte. Doch es gib auch Anschuldigungen gegen Heard – von ihrer ehemals besten Freundin.

Das Anwaltsteam von Johnny Depp setzte sein Kreuzverhör von Amber Heard fort. Nach einer mehrtägigen Pause ging der Verleumdungsprozess zwischen ihr und Depp vor dem Fairfax County Circuit Court in Virginia weiter. Als sie im Zeugenstand zu Liebesbriefen befragt wurde, die sie ihrem damaligen Ehemann schrieb, und ob sie Angst vor Depp habe, sagte Heard aus: "Das ist ein Mann, der versucht hat, mich umzubringen", berichtet das "Time-Magazin".

Depps Anwaltsteam befragte Heard zu Details über einen angeblichen Vorfall im Jahr 2015 in Australien, bei dem Heard behauptete, ihr damaliger Ehemann habe sie sexuell missbraucht. Es ging auch darum, dass Depp bei diesem Vorfall einen Teil seines Fingers verloren habe. Depps Anwalt fragte Heard, warum es keine Aufzeichnungen über die medizinische Behandlung der Verletzungen gebe, die sie angeblich während des Kampfes mit Depp erlitten habe. Darauf antwortete Heard: "Ich habe mich nicht behandeln lassen."

Amber Heard vs. Johnny Depp: Neue Details aus dem Prozess

Als Depps Anwältin Camille Vasquez bemerkte, dass Heard trotz des angeblichen Angriffs keine Angst vor Depp zu haben schien, antwortete Heard: "Das ist ein Mann, der versucht hat, mich zu töten. Natürlich ist das beängstigend. Aber er ist auch mein Ehemann."

Wie "BBC News" berichtet, hatte Heard schon während ihrer Flitterwochen Angst vor Johnny Depp: Am Montag behauptete sie, dass er sie nach ihrer Hochzeit im Februar 2015 an Bord des Orient Express in Asien angegriffen habe, indem er sie im Schlafwagenabteil schlug und am Hals festhielt. "Er drückte meinen Hals gegen den Waggon, was sich wie eine sehr lange Zeit anfühlte." Sie sagte, sie erinnere sich, dass sie dachte, er könnte sie "umbringen".

Auf Nachfrage ihres eigenen Anwalts sagte Heard, dass ihre Behauptungen, Depp habe sie körperlich, emotional und sexuell missbraucht, wahr seien. "Er weiß, dass er schuldig ist - warum kann er mich nicht ansehen?" sagte Heard. (Zu Beginn des Prozesses sagte Depps Anwalt, dass er den Augenkontakt mit seiner Ex-Frau vermeidet, um sein Versprechen von 2016 einzuhalten, dass Heard nie wieder seine Augen sehen würde).

Der Podcaster und Produzent iO Tillett Wright sagte außerdem per Video-Aussage aus. Wright war sowohl mit Heard als auch mit Depp während deren Ehe befreundet. Wright erklärte, er sei Zeuge mehrerer beunruhigender Momente zwischen dem damaligen Paar gewesen, darunter ein Streit während eines Telefonats, der endete, als Heard schrie und das Telefon fallen ließ. In einem anderen Fall, den er beschrieb, fragte Depp Heard: "Was wäre, wenn ich dein verdammtes Haar ausreiße?", wie "NBC News" berichtet.

Wright gab auch ein Gespräch mit Depp wieder, in dem Depp über Heard sagte: "Alles, was sie hat, ist ihr Aussehen". Wright sagte auch über den Drogen- und Alkoholkonsum von Depp aus: "Die Substanzen, die ich mit eigenen Augen gesehen habe, waren Kokain und harter Schnaps, Marihuana, Ecstasy, Pilze, Wein, wahrscheinlich noch einige andere Dinge, aber das sind die, die mir sofort einfallen" Kokain und jede Art von Alkohol würden eine sehr, sehr hässliche Seite von ihm zum Vorschein bringen, "sehr frauenfeindlich und grausam".

Doch es gibt auch Anschuldigungen gegen Amber Heard: Raquel Pennington, Heards ehemalige beste Freundin, sagte ebenfalls aus. Als Heards Zeugin berichtete sie auch davon, dass sie und Heard in einen heftigen Streit gerieten, bei dem die Schauspielerin sie schlug. Penningtons Zeugenaussage wird am folgenden Tag fortgesetzt.

Quellen: BBC News, NBC News, Time