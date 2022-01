Im Podcast "Die Pochers hier!" ist das Geld in der Haushaltskasse ein großes Thema zwischen Oliver und Amira Pocher. Jetzt zieht die Österreicherin lukrative Jobs an Land.

Sie ist gefragter denn je, Amira Pocher. Die Frau von Oliver Pocher überzeugt mit Herz und Verstand, nicht nur an der Seite ihres berühmten Mannes. In ihrem gemeinsamen Podcast dreht es sich thematisch jedoch immer wieder darum, wer von beiden welche Rechnung zahlt. In der Folge 94 "Unten durch bei Sanifair" wirft sie ihrem Mann vor "geizig" zu sein.

"Let's Dance" Oliver Pocher kasperte übers Parkett – jetzt tanzt seine Frau Amira mit 1 von 11 Zurück Weiter Zurück Weiter 2019 gehörte Oliver Pocher zu den Kandidaten bei "Let's Dance" und machte aus der Tanz- eine Comedyshow. Immerhin schaffte er es damit bis auf den siebten Platz. Etwas ernster dürfte nun seine Frau Amira Pocher die Teilnahme angehen. Die 29-Jährige ist in der 15. Staffel dabei, was vor allem ihre Fangemeinde freut. Die gebürtige Österreicherin tritt gemeinsam mit Oliver Pocher in verschiedenen Formaten auf, hat aber inzwischen auch einen eigenen Podcast und steht als Moderatorin für die Vox-Sendung "Prominent" vor der Kamera. "Ich bin richtig aufgeregt. Es ist so surreal. Ich werde tanzen. Allein der Gedanke daran killt mich gerade. Ich kann nicht mal den Wiener Walzer tanzen", sagte Amira Pocher in einem Instagram-Video. Ganz neu dürfte das Set für sie nicht sein: Vor einigen Jahren arbeitete die zweifache Mutter als Make-up-Artistin bereits hinter den Kulissen von "Let's Dance". Mehr

Dass das Ehepaar Pocher nicht immer einer Meinung ist und dies auch gerne mal öffentlich ausdiskutiert, ist bekannt. Doch in ihrem Podcast tauchte bereits in mehreren Folgen das Thema "Geld" auf. In einer Episode kritisiert der Comedian, dass seine Frau gerne, in seinen Augen, überteuerte Designersachen kauft und in mehreren Folgen geht es um das Online-Shopping-Verhalten der gebürtigen Österreicherin. Amira Pocher hielt sich bei dem Thema wer wofür in der Ehe Geld ausgibt bisher zurück, doch nun äußert sich die künftige "Let's Dance"-Teilnehmerin, als es um Cent-Beträge geht.

Oliver Pocher achtet darauf Cent-Beträge nicht zu verschwenden

In der Folge 94 des Podcasts "Die Pochers hier!" erzählen die beiden von der österreichischen Verwandtschaft und dass diesen das deutsche Pfandsystem für Flaschen nicht so geläufig ist. Dadurch gab es in der Vergangenheit schon Vorfälle, dass sie Flaschen zerdrückten und wegwerfen wollten. Ein wunder Punkt für den deutschen Comedian Pocher, der laut seiner Frau die Pfanddosen dann entknittert, um die 25 Cent einzulösen.

Doch damit nicht genug, ebenfalls wird bekannt, dass Oliver Pocher oftmals die Autobahn verlässt, um neben dieser nach günstigeren Tankstellen zu suchen, damit er Geld sparen kann. Doch das Highlight der Folge ist, dass er nicht einsieht, dass es etwas kostet an einer Tankstelle das WC zu benutzen. "Ich zahle grundsätzlich aus Prinzip nie fürs Pinkeln auf der Toilette!", unterstreicht der 43-Jährige. Seine Ehefrau ergänzt ihre Beobachtungen. Amira kam von den Sanitäranlagen einer Raststätte, Oli stand mit dem gemeinsamen Sohn bei einer Fast-Food-Kette, dann ging er runter zur Toilette und kam nach 20 Sekunden wieder hoch. Amira Pocher wusste, dass er zu "geizig" war die geforderten 70 Cent für die Toilettennutzung zu bezahlen. Dies bestätigt Oliver Pocher.

Fünf-Euro-Cola, wenn Amira zahlt

Im weiteren Gesprächsverlauf wird dann aber klar, dass Pocher gerne mal eine Coca Cola für fünf Euro aus der Mini Bar konsumiert, wie Amira sagt, "weil Mutti zahlt", womit sie sich selbst meint.

In der Vergangenheit kam Amira öfters in dem Audio-Format in die Rechtfertigungsposition, wo sie wieviel Geld für ausgäbe, doch nun ergatterte die zweifache Mutter zwei sehr lukrative TV-Jobs. Seit Anfang des Jahres moderiert sie im Duo mit Laura Dahm das Celebrity-Fernsehformat "Prominent!" und jetzt wurde bekannt, dass sie auch bald das Tanzbein bei "Let's Dance" schwingen wird. Damit sollte sich die Haushaltskasse der Pochers doch ordentlich aufpolieren lassen.

Quelle: AudioNow