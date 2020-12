Oliver Pocher und Ehefrau Amira sind erneut Eltern geworden. Diese Promis gratulierten dem Paar bereits zum zweiten gemeinsamen Kind.

"Filmtitel: Nummer 5 lebt!", mit diesem kleinen Scherz - versehen mit einem Herz-Emoji - hat Oliver Pocher auf Instagram verkündet, dass er zum fünften Mal Vater geworden ist. Weiter erklärte der Comedian in dem Post: "Da gab es noch eine kleine Bescherung nach Weihnachten! Das verrückte Jahr 2020 hat noch einen krönenden Abschluss! Und schon wieder neu verliebt!!" Dazu teilte der 42-Jährige ein Bild, auf dem die Hand des Neugeborenen sowie die von Pocher und Ehefrau Amira zu sehen sind.

Pocher hat drei Kinder aus vorheriger Ehe

Auch die 28-jährige Amira Pocher teilte dieses Bild, ihr Ehemann schrieb ihr dazu in die Kommentare: "Toll gemacht! Aber gibt es etwas, was Du nicht kannst..." Die beiden sind seit Oktober 2019 verheiratet und seit November 2019 Eltern des ersten gemeinsamen Sohnes. Und der hat nun einen kleinen Bruder bekommen: Dass es ein Junge wird, hat das Paar Anfang Oktober 2020 in seinem Podcast verraten. Oliver Pocher hat mit Ex-Ehefrau Alessandra Meyer-Wölden drei weitere Kinder.

Zum zweiten gemeinsamen Kind bekamen Amira und Oliver Pocher zahlreiche Glückwünsche unter anderem auf Instagram. Cathy Hummels schrieb beispielsweise in die Kommentare: "Alles Liebe für euch. Nur das Beste". Und auch von Jana Ina Zarrella gab es jede Menge Herz-Emojis, zudem erklärte sie: "Ich freue mich so sehr für und mit euch." Rebecca Mir fügte hinzu: "Ohhh wie toll. Bestes Geschenk! Herzlichen Glückwunsch", während Lilly Becker mit einem: "Well done mama" gratulierte.

